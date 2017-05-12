63-летняя женщина бросила все и стала моделью
В тот вечер пожилая модница ожидала подругу неподалеку от театра "Линкольн-центр" в Нью-Йорке. Неожиданно к ней подошли двое фоторепортеров из Японии. Молодые люди приняли Слейтер за известного эксперта в индустрии моды.
Когда журналисты поняли, что возникло недоразумение – они тут же в шутку предложили Лин начать карьеру в этой сфере. Именно тогда она впервые задумалась о том, что хочет в корне поменять свою жизнь.
Как оказалось, японские репортеры пытались взять у нее целое интервью, задавая различные каверзные вопросы. Вокруг собралась толпа народа, всех не на шутку заинтересовала беседа с "модным экспертом".
Для начала Лин создала собственный блог, в котором она рассказывала пожилым женщинам, как можно по-настоящему модно и стильно одеться. Площадка завоевала симпатии читателей буквально за несколько дней. Так, в первый же вечер на Слейтер подписались тысячи человек.
Вскоре с новоявленной иконой стиля Нью-Йорка начали связываться представители известных модных агентств. В начале этого года она заключила контракт с модельным домом Elite London, а ранее успела сняться для таких культовых брендов, как Valentino, Mango и Comme Des Garcons.
На сегодняшний день на Instagram Лин подписаны почти 200 тысяч человек. К слову, ее мнением в вопросах стиля интересуются не только пожилые люди. Свое восхищение ей выражают тысячи молодых девушек.
Как пишет сама Слейтер в своем блоге, ее главная цель – показать окружающим, что в вопросах моды не существуют никаких правил. "Я ношу то, что мне нравится и это позволяет мне чувствовать себя самой красивой и молодой", – написала она в одной из публикаций в Instagram.
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