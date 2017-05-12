63-летняя женщина бросила все и стала моделью

Преподавательница социологии Лин Слейтер всю жизнь любила красиво одеваться и создавать свой собственный стиль, но не могла и подумать о карьере модели. Однако несколько лет назад к ней подошли несколько нерадивых журналистов и... навсегда изменили жизнь 63-летней Лин.

В тот вечер пожилая модница ожидала подругу неподалеку от театра "Линкольн-центр" в Нью-Йорке. Неожиданно к ней подошли двое фоторепортеров из Японии. Молодые люди приняли Слейтер за известного эксперта в индустрии моды.

Когда журналисты поняли, что возникло недоразумение – они тут же в шутку предложили Лин начать карьеру в этой сфере. Именно тогда она впервые задумалась о том, что хочет в корне поменять свою жизнь.

Как оказалось, японские репортеры пытались взять у нее целое интервью, задавая различные каверзные вопросы. Вокруг собралась толпа народа, всех не на шутку заинтересовала беседа с "модным экспертом".

Публикация от Accidental Icon (@iconaccidental) Мар 4 2017 в 6:57 PST

Для начала Лин создала собственный блог, в котором она рассказывала пожилым женщинам, как можно по-настоящему модно и стильно одеться. Площадка завоевала симпатии читателей буквально за несколько дней. Так, в первый же вечер на Слейтер подписались тысячи человек.

Вскоре с новоявленной иконой стиля Нью-Йорка начали связываться представители известных модных агентств. В начале этого года она заключила контракт с модельным домом Elite London, а ранее успела сняться для таких культовых брендов, как Valentino, Mango и Comme Des Garcons.

На сегодняшний день на Instagram Лин подписаны почти 200 тысяч человек. К слову, ее мнением в вопросах стиля интересуются не только пожилые люди. Свое восхищение ей выражают тысячи молодых девушек.

Как пишет сама Слейтер в своем блоге, ее главная цель – показать окружающим, что в вопросах моды не существуют никаких правил. "Я ношу то, что мне нравится и это позволяет мне чувствовать себя самой красивой и молодой", – написала она в одной из публикаций в Instagram.