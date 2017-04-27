"Бриллиант Казахстана" ждет гостей из 100 стран

Предприниматели и туристы из 100 стран приедут этим летом в Астану. Столица Казахстана принимает всемирную выставку ЭКСПО-2017. Ее участники смогут ознакомиться с последними достижениями науки и техники в области возобновляемой энергии. Кроме того, их ждут десятки уникальных туристических маршрутов, проложенных по самым красивым местам республики.

Экспозиция под названием "Россия – энергетический потенциал планеты" обещает быть одной из самых больших на ЭКСПО-2017. Центральная ее часть посвящена освоению Арктики. Посетители даже получат возможность взглянуть на красоты арктического подводного мира, очутившись в батискафе.

Но не только виртуальные путешествия подготовили организаторы для гостей и участников выставки. Туристическая отрасль Казахстана специально к ЭКСПО-2017 разработала туристические маршруты. Это, в частности, тур в одно из красивейших мест планеты – природный парк Бурабай.

Национальный парк Бурабай (или Боровое) – настоящее чудо природы. Заповедник расположен всего в двух часах езды от Астаны по современному автобану или на скоростной электричке. Это гористая местность с реликтовым сосновым бором, древними скалами и кристально чистыми озерами.

Озер на территории парка четырнадцать. Самые крупные – Щучье и Боровое, рядом с которыми раскинулась красивейшая "танцующая" берёзовая роща. Здесь же – самое чистое озеро в уникальной по характеристикам водой – Большое Чебачье.

Бурабай известен с глубокой древности. Именно здесь в XVIII веке султан Аблай, прославившийся в борьбе с джунгарским нашествием, был избран ханом. Многие годы здесь находилась ханская ставка.

А сегодня это национальный парк и одно из самых популярных мест отдыха не только казахстанцев, но и туристов из стран СНГ. По этому показателю, как выяснил российский интернет-портал Travel.ru, Бурабай заслуженно занимает место в первой тройке курортов. Жители соседних регионов России по достоинству оценили все достоинства казахстанского национального парка – они здесь частые гости не только летом, но и зимой.

Здешние горы завораживают туристов своей первобытной красотой и таинственностью. Каждая из вершин имеет свою легенду, их с удовольствием рассказывают гостям курорта местные гиды. В честь самой высокой горы Кокше (Синюха) назван расположенный в нескольких десятках километрах областной центр Кокшетау. Но самая знаменитая – каменная гора Ок-Жетпес, что значит "Не долетит стрела". Ее вершина поднимается на 690 метров. По преданию, воин, чья стрела достигнет вершины горы, мог претендовать на руку и сердце ханской дочери.

Программа курортов Бурабая разнообразна – как и здешние ландшафты. Это и экстремальные туры по горным вершинам в сопровождении профессиональных альпинистов, и прогулочные восхождения, не требующие специальной подготовки. Вода, лечебные грязи, горный воздух, пропитанный ароматом хвои, обладают невероятными целебными свойствами.

Здесь же можно очистить свой организм с помощью древнего напитка кочевников, кумыса. Традиционный напиток на основе кобыльего молока, предлагаемый в местных санаториях, позволяет укрепить иммунитет и избавиться от многих недугов.



Курорт известен почти 100 лет, здесь бывали многие знаменитости, ему посвящали поэмы и песни. Ожидается, что уже к середине 2017 года Бурабай получит международный статус глобального геопарка ЮНЕСКО.





Фото: Александр Сысуев