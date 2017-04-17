Какое сочетание продуктов смертельно опасно

Мало кто знает, что любимые блюда могут нанести серьезный и даже непоправимый вред здоровью. Помидоры лучше не употреблять с сыром, а красное вино – не подавать к мясным блюдам? Dni.Ru рассказывают о сочетаниях продуктов, которых лучше всего избегать.

Говядина и белое сухое вино

Конечно, бокал хорошего вина – лучшее дополнение к вкуснейшему ужину из мясного рагу. Однако не все сорта напитка богов идеально подходят для подобных пиршеств. Белое сухое или полусухое лучше всего подать к рыбе, а красное – к "тяжелому" мясу. Блюда из говядины, свинины или дичи следует употреблять и вовсе без алкоголя, но диетологи единогласно считают красное "меньшим злом". И да: забудьте о полусладких винах. Навеки. Как утверждают врачи, так вы сможете избежать последствий для печени. Весьма печальных последствий.

Виски и кока-кола

Углекислый газ, попадая в кровь, способствует быстрому всасыванию этилового спирта. От чистого виски вы опьянеете гораздо позже, нежели если разбавите его стаканом любимой колы. Злоупотребляя "дамскими" коктейлями, человек перестает контролировать ситуацию и продолжает пить алкоголь из-за чувства жажды. В такие моменты он рискует не просто напиться, а впасть в настоящую кому.

Жареный картофель и яйца

Да, любимое многими россиянами блюдо также попало в немилость диетологов. Картофель при жарке образует немало крахмала и канцерогенных веществ. Вы точно хотите приправить его еще и тяжелым белком?



Чай и выпечка

Кажется, врачи всерьез покушаются на "святое". Печально, но факт: злоупотребление булочками, пирожными, пирожками и любыми изделиями из дрожжевого теста – прямая дорога к ожирению. И даже к диабету. Увы, "полезный" травяной чай в данном случае не спасет, а напротив, лишится всех своих свойств.

Белый сыр с помидором

Любимый салат из помидоров и нежной моцареллы вряд ли навредит вам в качестве лакомства, но не стоит вводить это блюдо в свой ежедневный рацион. Белый сыр – очень тяжелая ноша для печени и поджелудочной. И даже самые полезные овощи этого не исправят.

Дыня

Дыня – лучшее средство для перекуса в жаркий и знойный день. Главное, ни с чем ее не сочетать. Не следует баловать себя дыней сразу же после сытного ужина или же перед ним. Лучше перекусите парой кусочков в полдник или за завтраком.

Молоко

Вопреки распространенному мнению о том, что молоко может не сочетаться исключительно с рыбой, оно не сочетается со всеми продуктами. Если верить диетологам, то его лучше всего употреблять отдельно от каких-либо блюд. Исключение можно сделать только для таких напитков как черный чай или кофе.