Лидер A’STUDIO помогает молодым пробиться на сцену

Лидер группы A’STUDIO, пианист, композитор и продюсер Байгали Серкебаев продолжает открывать новые имена в музыке. Не так давно в столичном Emporio Café состоялось торжественное открытие четвертого сезона фестиваля Emporio Music Fest. О поисках новых талантов, главном проекте своей жизни и "тесном" пространстве современного шоу-бизнеса Байгали рассказал в интервью порталу Dni.Ru.

Байгали Ермекович, как появилась идея о создании конкурса для молодых музыкантов? Это был "спонтанный" проект или же Вы задумывали его давно?

Мысль о создании фестиваля мультформатной музыки возникла у меня давно, но если говорить об истоках идеи, то меня всегда интересовала музыкальная жизнь молодежи, которую не показывают по телевизору и не крутят по радио. Я знаю, насколько тяжело пробиться – ведь я и сам когда-то через это проходил. Но у нас в стране очень много талантливых музыкантов и мне захотелось окунуться в этот музыкальный "андеграунд".

С какими первостепенными проблемами, на Ваш взгляд, сталкиваются сегодня начинающие исполнители и музыканты?

Мне кажется, молодым музыкантам раньше было проще оказаться замеченными. Пространство шоу-бизнеса было свободнее, и любой исполнитель с хорошей песней тут же становился знаменитостью. Появился ты, скажем, в "Утренней почте", а на следующий день тебя уже знает вся страна. А сейчас слишком много всего разного. В интернете вообще можно потеряться: свою музыку туда выкладывают все кому не лень. С одной стороны, отсутствие рамок – это хорошо, а с другой – в таком потоке трудно ориентироваться, находить действительно качественные вещи. Но я уверен, что самородок все равно пробьет все стены.

Стоит ли пробовать свои силы на конкурсе, если сомневаешься в своих силах?

Стоит для начала прислать заявку. И если вас пригласили участвовать, значит, все сомнения в своих силах напрасны. Фестивали и конкурсы дают молодым ребятам веру, надежду и поддержку на какой-то ступени их развития. Но надо понимать, что, заняв первое место в конкурсе – в Emporio Music Fest или любом другом, ты не становишься автоматически популярным. Сколько музыкантов, победивших в разных конкурсах, ушли в никуда!

Состав жюри формировался по какому-то одному принципу? Или Вы просто пригласили единомышленников?

Безусловно, все члены жюри близкие для меня люди, с которыми мне всегда приятно встречаться, общаться, делиться. Перед каждым фестивалем я сам лично звоню каждому из них, рассказываю про наш фестиваль, ведь это событие еще достаточно новое в музыкальном мире, но уже, как говорится, на слуху. Никто не отказал ни разу – тут вопрос только гастрольного графика и возможности быть в Москве в этот день. Поэтому я очень благодарен моим коллегам.

В качестве девиза конкурса вы заявляете, что в музыке "нет плохих стилей". А какую музыку любите лично Вы? Джаз, рок, поп… что Вам ближе?

Слушаю современную музыку, для того чтобы быть в курсе тенденций. Вообще, я вырос на музыке The Beatles, я битломан, и, так как у меня классическое образование, люблю классику. Я с удовольствием, когда есть время, слушаю Рахманинова, Шопена и других великих композиторов.

Ваша группа A’STUDIO существует вот уже 30 лет. За все это время – ни одного "развала" группы и ни одного громкого конфликта между музыкантами. Поделитесь секретом успеха.

A’STUDIO – главный проект моей жизни, а мы внутри него все как одна дружная семья. У нас было три вокалиста: Батырхан Шукенов, потом Полина Гриффитс, сейчас Кэти Топурия. Неизменно рядом со мной находится Владимир Миклошич, мой друг, музыкант, с которым мы начинали давным-давно. Мне очень повезло сотрудничать с таким человеком: очень мудрый, спокойный, он многому нас учит, не читая нотаций, а своим примером. Все сложные ситуации, которые у других вызывают бурю эмоций, он встречает йоговским спокойствием. Глядя на него, я тоже стал спокойнее, предпочитая не бушевать, а принимать правильные решения. Раньше меня было легче вывести из равновесия. Теперь я знаю, что если происходят вещи, которые тебе не нравятся, надо посмотреть на них с другой стороны, принять ситуацию, как она есть, и искать решения, а не переживать и портить нервную систему свою и окружающих...

Известно, что ваши дочери Камилла и Сана тоже близки к миру искусства. Вы поддерживали все начинания своих детей? Помогаете советами и сейчас?

Поддерживал и поддерживаю. Они у меня очень творческие девочки, прекрасно разбираются в музыке, знают все современные группы и направления, но каждая для себя выбрала свой путь – не музыкальный. Хотя изначально и Камилла, и Сана занимались в музыкальной школе по классу скрипки. Но когда они подросли, классе в 7–8-м, я сказал, что они сами должны определять свой путь. Младшая, Сана, с детства интересовалась дизайном, у нее прекрасный вкус, и она пошла в этом направлении, сейчас учится в Лондоне. А старшая получила высшее экономическое образование, но сейчас ее больше интересует кино, и она активно этим занимается, хочет получить образование в этой области. Уверен, у них прекрасное будущее.

Есть ли, по Вашему мнению, какой-то секрет успеха? Конечно же, кроме таланта. Какой совет Вы бы дали участникам EMPORIO MUSIC FEST?

Я думаю, что самый главный успех – любовь к своему любимому делу, своей профессии. И, конечно же, терпение.

