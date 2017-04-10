Александр Васильев призвал ходить в пижамах и комбинациях

Историк моды дал советы читательницам Dni.Ru. Его девиз – "Праздник каждый день!"

Александр Васильев огорчен тем обстоятельством, что большинство российских женщин уделяют себе недостаточно внимания. "Любовь к себе – одно из главных качеств в жизни, следить за собой очень важно. Внешний вид – визитная карточка и показатель количества серого вещества", – заявил он корреспонденту Dni.Ru после лекции в универмаге "ХЦ Лейпциг".

"Еще один важный совет – естественность, – продолжил историк моды. – Не торопитесь следовать бьюти-трендам: колоть губы, перекраивать лицо у хирурга, делать интенсивный татуаж, увеличивать некоторые части тела. Мода меняется очень быстро. Не успеете оглянуться, как все вышеперечисленное выйдет из моды, а вы будете выглядеть смешно. Лучшее решение – быть максимально естественной. Сделайте более натуральный цвет волос, отдайте предпочтение мягким оттенкам в макияже, занимайтесь своей красотой, но аккуратно и в меру".

Александр отметил, что раньше дома моды демонстрировали одежду только на очень молоденьких девушках. Теперь же ситуация кардинально изменилась: в глянце и на подиумах появились женщины 50, 60 и даже 70 лет. И все же акцентировать на этом внимание не стоит. "Если вдруг симпатичный мужчина спрашивает, сколько вам лет, лучший ответ: "Почти 35!" Чаще кокетничайте, это очень бодрит!" – сказал Васильев.

Напомнил он и правила подбора одежды. "Все ультрамодные тренды могут быть излишне экстравагантными или вычурными, совсем не подходить вашей фигуре, образу жизни и статусу, – подчеркнул историк моды. – Эксперименты – это прекрасно, но лучше найти свой стиль к 35 годам и эволюционировать в его рамках. Важно определить, что идет именно вам, что вас украшает, придает уверенности и поднимает настроение".

Александр выделил самые заметные тренды. "Пижамный стиль – а-ля я только что проснулась – на пике популярности уже несколько сезонов. Самые модные вещи – брючный костюм, напоминающий шелковую пижаму, и платье-комбинация на тонких бретелях, – заверил он. – Еще в моде унисекс и оверсайз. Излишний объем – отличный способ придать фигуре изящности". Васильев посоветовал проверить гардероб своего мужчины и позаимствовать у него несколько рубашек. Носить их можно с широкими брюками (кюлотами).

"Все, что вы считали подходящим исключительно для праздничных случаев, сейчас подходит для повседневных образов. Например, бархатный пиджак, брюки из ткани с люрексом, топ с пайетками или туфли с камнями – можете смело носить это!" – заключил Васильев.