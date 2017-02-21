Новый ведущий "Модного приговора" об "исчезновении" Васильева

Новый ведущий программы "Модный приговор" Андрей Бартенев рассказал, почему историку моды Александру Васильеву потребовалась замена. По словам дизайнера, ему очень понравилось принимать участие в съемках.

"Передача, которую мы недавно отсняли, выйдет в эфир 1 марта. С огромным удовольствием я встретился с моими старыми друзьями Эвелиной Хромченко и Надеждой Бабкиной, в очередной раз восхитился их профессионализмом, героизмом, стойкостью и здоровьем. Потому что для того, чтобы вести "Модный приговор", нужно быть очень здоровым человеком – не только психически, но и физически", – объяснил Бартенев корреспонденту Dni.Ru.

Андрей подчеркнул, что раньше часто смотрел передачу с участием Александра Васильева. "У меня уже тогда возникали мысли, что в ней нужно что-то менять. Мне не нравились декорации, я бы поменял музыку, но оказалось, мы имеем дело с таким накатанным блокбастером, что изменить какую-то деталь – это значит убить зрительский интерес", – поделился новый ведущий.

Модный судья признался, что тщательно готовился к съемкам. "Продюсеры сообщили мне о том, что хотели бы видеть меня в качестве ведущего, когда я был в командировке. Я собрал целый чемодан классических английских костюмов, подумал, что зрители привыкли меня видеть в яркой одежде, и решил их удивить. Однако продюсеры сказали: "Нет-нет, вы нам нужны именно таким! Верните свои яркие костюмы!" Пришлось экстренно искать в магазинах разноцветную одежду", – поделился собеседник Dni.Ru.

Художник добавил, что зрители увидят всего лишь восемь выпусков программы с его участием – затем Александр Васильев вернется в кресло ведущего. "Сейчас он готовится к своей выставке костюмов XVIII – XIX веков, как только она завершится, он вновь станет ведущим", – отметил Андрей.