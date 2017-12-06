Голая актриса нарядилась новогодней елкой
Бланка Бланко украсила свое прекрасное тело елочной гирляндой, новогодними шарами и бантами. Один бант слегка прикрывал левую грудь актрисы.
По мнению британской Daily Mail, в этой фотосессии 36-летняя Бланка "превзошла себя". Но в процессе, видимо, слегка замерзла.
Красавица-брюнетка сейчас снимается в фильме "Искусственная
верность" (Artificial Loyalty),
который выйдет на экраны в конце года. Бланка исполняет роль Меланьи. В картине задействованы такие звезды, как Джон Сэвидж, Ричард Тайсон и Билли Вирт.
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