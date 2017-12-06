Голая актриса нарядилась новогодней елкой

Предновогодняя прогулка голышом подтвердила репутацию популярной модели Бланки Бланко. Известная по фильму 2011 года "Горячие девушки на пляже" актриса прошлась по пляжу, прикрытая лишь несколькими елочными игрушками.

Бланка Бланко украсила свое прекрасное тело елочной гирляндой, новогодними шарами и бантами. Один бант слегка прикрывал левую грудь актрисы.

По мнению британской Daily Mail, в этой фотосессии 36-летняя Бланка "превзошла себя". Но в процессе, видимо, слегка замерзла.

Красавица-брюнетка сейчас снимается в фильме "Искусственная верность" (Artificial Loyalty), который выйдет на экраны в конце года. Бланка исполняет роль Меланьи. В картине задействованы такие звезды, как Джон Сэвидж, Ричард Тайсон и Билли Вирт.

