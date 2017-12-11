Артемий Лебедев раскрыл секрет успеха еды из McDonald’s
Свою версию дизайнер написал в Facebook. По его словам, одна из причин, почему еда из McDonald’s так нравится детям, – то, что там можно есть руками.
"Дома ребенка заставляют есть ложкой или вилкой – а это неудобно и делает еду менее вкусной. Половина мира (Африка, Индия) ест руками не потому, что на вилку не хватает, а потому, что так вкуснее", – считает Лебедев. "Разница простая: в "макдаке" нет приборов. Все едят руками, все напитки пьют через трубочку. Все мясо превращено в фарш, его не нужно резать. Морковка и яблоки порезаны кусочками для удобства хватания", – добавил он.
Макдак ништяк ���� pic.twitter.com/fAtQMpleZg— Mr. TimKa_1661 (@TuMburuSss) 1 декабря 2017 г.
Дизайнер напомнил, что в современном обществе есть руками – табу. В приличном ресторане такого посетителя попросту не поймут. Также он отметил, что детям очень нравится набор "Хеппи мил" – откуда можно просто забрать игрушку, и никто не заставит ребенка есть картошку или наггетсы.
В целом пользователи поддержали мнение Артемия, а некоторые
предложили свой вариант секрета успеха McDonald’s. "Макдак"
популярен в первую очередь из-за скорости приготовления еды. А уже потом все
остальное. И не в руках дело, а в удобстве употребления этой еды", "Почему успешны? Потому что вкусно,
быстро и предсказуемо. В любом "макдаке" мира", "Дело не только в этом. Там еда
такая, которая нравится детям – с насыщенным вкусом", – прокомментировали пост Лебедева
пользователи соцсети.
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