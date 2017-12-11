Артемий Лебедев раскрыл секрет успеха еды из McDonald’s

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев высказал предположение о том, почему еда из этой сети ресторанов быстрого питания пользуется популярностью во всем мире. Он отметил, что все блюда там представлены в таком виде, что их удобно есть без столовых приборов.

Свою версию дизайнер написал в Facebook. По его словам, одна из причин, почему еда из McDonald’s так нравится детям, – то, что там можно есть руками.

"Дома ребенка заставляют есть ложкой или вилкой – а это неудобно и делает еду менее вкусной. Половина мира (Африка, Индия) ест руками не потому, что на вилку не хватает, а потому, что так вкуснее", – считает Лебедев. "Разница простая: в "макдаке" нет приборов. Все едят руками, все напитки пьют через трубочку. Все мясо превращено в фарш, его не нужно резать. Морковка и яблоки порезаны кусочками для удобства хватания", – добавил он.

Дизайнер напомнил, что в современном обществе есть руками – табу. В приличном ресторане такого посетителя попросту не поймут. Также он отметил, что детям очень нравится набор "Хеппи мил" – откуда можно просто забрать игрушку, и никто не заставит ребенка есть картошку или наггетсы.

В целом пользователи поддержали мнение Артемия, а некоторые предложили свой вариант секрета успеха McDonald’s. "Макдак" популярен в первую очередь из-за скорости приготовления еды. А уже потом все остальное. И не в руках дело, а в удобстве употребления этой еды", "Почему успешны? Потому что вкусно, быстро и предсказуемо. В любом "макдаке" мира", "Дело не только в этом. Там еда такая, которая нравится детям – с насыщенным вкусом", – прокомментировали пост Лебедева пользователи соцсети.

