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Lifestyle

В Москве начали продажу полезного "фастфуда"

Фото: Пресс-служба
Современный мегаполис живет в бешеном ритме. Большие расстояния, жесткий трафик и напряженная работа объективно оставляют горожанам немного свободного времени в течение дня. С этим обстоятельством связан повышенный спрос на заведения быстрого питания. К сожалению, в случае с едой скорость редко идет ей на пользу.
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Именно это обстоятельство подтолкнуло основателей популярной столичной сети "Волконский" на создание такого проекта, который сочетал бы в себе высокую скорость подачи с приличным качеством кухни. Так на гастрономической карте Москвы появилось Cooker`s Gourmen Café. Заведение на Кузнецком мосту работает уже несколько недель. За кухню отвечает Дмитрий Шуршаков, один из самых заслуженных, креативных и неформатных шеф-поваров столицы.

Название проекта довольно точно отражает его суть – здесь готовят гастрономическую еду ресторанного уровня, но делают это буквально за считанные минуты. Меню представляет собой своеобразный конструктор, все элементы которого представлены на витрине. Гостю остается лишь определиться собственными предпочтениями, собрать паззл и сделать заказ.

Фото: Пресс-служба

Набор ингредиентов меняется трижды в течение дня. С утра и до полудня идут завтраки с кашами (пожалуй, стоит обратить внимание на овсянку на кокосовом молоке), сырниками, ленивыми варениками, шакшукой, йогуртами, пудингами, вафлями и свежевыжатыми соками. Последние делают не только цитрусовых или яблока, но также, например, из свеклы и дайкона – для очищения организма.

На обед гостям предлагают оригинальные хумусы (в том числе из зеленого горошка), куриный паштет на горячих тостах, несколько видов салатов (например, из пшеницы с цветной капустой, из печеной тыквы с киноа или из овощей на гриле) с разными заправками, два-три вида супов, а также горячее. В качестве основного блюда можно взять креветки на гриле, утиную ножку конфи, крабовую котлетку или филе трески. Для тех, у кого совсем нет времени определяться с выбором, предусмотрены три сета – совсем диетический Be Slim, более плотный City Style и деликатесный Gourmet.  

Фото: Пресс-служба

Наконец, вечером наступает время разнообразных тапас, тартара из говядины, сашими из тунцы, севиче из палтуса и разных морских гадов на гриле.

Заведение позиционирует себя как место, где быструю еду предлагают также вегетарианцам, веганам или поборникам новомодной палеодиеты с низким содержанием углеводов. Здесь подают и безглютеновую выпечку, и батончики "твикс" без капли животного жира, и десерты без сахара, и кофе на растительном молоке.

Средний счет – менее 1000 рублей.

Автор: Андрей Суворин9 октября 2017, 11:22

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