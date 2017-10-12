Голая россиянка куражилась в Доминикане и умерла

Российская туристка погибла в Доминиканской Республике. Девушка высунулась в боковое окно машины и ее сбил автобус. Трагедия попала в объектив камеры.

Кадры, оказавшиеся в распоряжении журналистов, шокируют. За несколько мгновений до смерти молодая туристка вела себя весьма раскрепощенно.

Девушка в белых трусах смеялась, демонстрируя на камеру пышную грудь и развратные жесты. Действие происходило в автомобиле, который ехал по оживленной дороге.

Туристка периодически высовывалась из окна, а в какой-то момент полуобнаженная россиянка решила и вовсе вылезти из машины. В то же время мимо проезжал автобус. Тут пленка обрывается, но РЕН ТВ утверждает, что девушка погибла под колесами общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что в Доминикане произошло ДТП, в результате которого скончалась гражданка России. Связаны ли между собой эти случаи, не уточняется.

