Голая россиянка куражилась в Доминикане и умерла
Кадры, оказавшиеся в распоряжении журналистов, шокируют. За несколько мгновений до смерти молодая туристка вела себя весьма раскрепощенно.
Девушка в белых трусах смеялась, демонстрируя на камеру пышную грудь и развратные жесты. Действие происходило в автомобиле, который ехал по оживленной дороге.
Туристка периодически высовывалась из окна, а в какой-то момент полуобнаженная россиянка решила и вовсе вылезти из машины. В то же время мимо проезжал автобус. Тут пленка обрывается, но РЕН ТВ утверждает, что девушка погибла под колесами общественного транспорта.
Ранее сообщалось, что в Доминикане произошло ДТП, в результате которого скончалась гражданка России. Связаны ли между собой эти случаи, не уточняется.
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