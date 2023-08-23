Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после уничтожения БПЛА

54-летняя Бондарчук стала мамой Тесты Умер народный артист России Игры Сонник

Топ новостей недели

Лишившийся дома сын Бари Алибасова рискует остаться без всего из-за огромного долгаЛишившийся дома сын Бари Алибасова рискует остаться без всего из-за огромного долга Обзаведшийся 21-летней пассией Григорий Лепс согласился вновь стать отцомОбзаведшийся 21-летней пассией Григорий Лепс согласился вновь стать отцом Российские артисты раскрыли размер своей пенсии: приводим таблицуРоссийские артисты раскрыли размер своей пенсии: приводим таблицу "Большая утрата": на 68 году жизни скончался заслуженный артист России"Большая утрата": на 68 году жизни скончался заслуженный артист России

Лента новостей

Среда 23 августа

09:12Синоптик предупредил о кратковременных дождях в Москве в последние выходные лета 06:31Психологи рекомендуют: как самостоятельно справиться с тревожностью 04:09Тест: что изображено на известных картинах? 02:22Певица Рианна родила второго ребенка 00:23Как правильно принимать витамины: отвечает нутрициолог 23:50В Таиланде пенсионер выжил в озере среди змей 18:38Умер итальянский певец Тото Кутуньо 16:28Хайдаров впервые прервал молчание после сенсационного разоблачения его клиники певицей Славой 13:10В уколовшем ребенка шприце из машины каршеринга нашли наркотик 12:24Почему Натали вышла на сцену в дерзком мини почти сразу после смерти мужа: отвечает психолог 09:19Японский бренд Uniqlo прекратил весь свой бизнес в России 09:01Мужа Алсу заподозрили в измене с "белокурой легендой Дубая" Лопыревой 08:00Почему лечение зубов стоит так дорого 06:14Нужно ли варить грибы перед жаркой 04:02Россиянам хотят разрешить пить спиртное на летних верандах 02:23Климатолог предупредил об увеличении числа ураганов и смерчей в России 00:12Аналитик предупредил о пагубном влиянии некачественной зарядки для аккумуляторы смартфонов 21:37На складе "Вайлдберриз" в Московской области произошел потоп 20:17В московском пруду утонула 11-летняя девочка 19:40В Москве нашли тела пропавших в коллекторе подростков 18:27Первый канал возвращает Гузееву и "Давай поженимся" в эфир: рассказываем подробности 17:33Что не так с браком Пугачевой и иноагента Галкина*: объясняет парапсихолог 14:50Том Круз разгневан кассовым успехом фильма "Барби" 12:59У Бородиной возник спор с поклонниками по поводу воспитания детей 11:14С трудом говорит: Милявская с диагностированным бронхитом потеряла голос 09:21Синоптик рассказал о суточном рекорде по количеству осадков в Москве 08:205 новинок детективов, которые невозможно отложить в сторону 08:00Пришедший к людям медведь пуститься наутек при виде большого кота – видео 06:31"Клоунов в космосе не будет": почему Роскосмос был против космического кино 04:21Пора переходить к действиям: 6 показателей, что вам пора открывать свое дело 02:29"Лучше горькая правда, чем сладкая ложь": как научить ребенка принимать критику и реагировать на нее? 00:26Ключ от дома, где деньги лежат: экономист назвал лучшие способы хранить сбережения 22:43Дубцова отказалась содержать сына до конца жизни 22:18Что мы будем носить осенью 2023: главные тренды сезона 20:03От Толкалиной до Тодоренко: страшно красивые иконы шоу-бизнеса 19:26Близкие раскрыли размер гонораров Градского за выступления 17:41Помог психотерапевт: Айза поборола зависимость от Гуфа 17:16Погибла популярная участница шоу "Пацанки" Юлия Михайлова 16:09Гороскоп на неделю с 21 по 27 августа 2023 года 14:44Бородину не узнать после кардинальной смены имиджа 13:40МакSим впервые вышла на сцену после после скандала с сорванным выступлением 12:35Мать Бритни Спирс в ярости из-за развода дочери 08:04Такого не видели никогда: ленивец задал жару напавшему на него хищнику 06:03"Это для тех, у кого есть глаза": Виктория Боня о любимой книге 04:32Топ-3 пластических операций для молодых мам 02:33Шведский стол для белок: в Сети набирает популярность видео с трапезой зверей у окна 00:11Как понять, подслушивают ли вас через телефон? 22:07Назван популярный и при этом бесполезный способ борьбы со старением 20:06Звезды на даче: Валерия, Лолита и другие позируют без прикрас 17:40157-килограммовая жительница Подмосковья шесть месяцев не замечала беременность
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после уничтожения БПЛА

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после уничтожения БПЛА

Инцидент произошел в ночь на среду.

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй дрон попал в строящееся здание в комплексе "Москва-Сити".

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Сотрудники осматривают территорию в периметре сити на предмет последствий удара, написал Собянин в своем телеграм-канале.

"Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках", – уточнил градоначальник.

По информации Минобороны России, еще один беспилотник сбит в районе Химок.

Во вторник силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника в Московской области. Один уничтожен в районе Красногорска, другой в районе Часцов Одинцовского городского округа.

23 августа 2023, 10:40
Сергей Собянин. Фото: АГН Москва
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

По теме

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

В уколовшем ребенка шприце из машины каршеринга нашли наркотик

В уколовшем ребенка шприце из машины каршеринга нашли наркотик
На прошлой неделе в московском каршеринге в ногу ребенку воткнулся шприц, который был спрятан в обшивке сидения.

Собянин сообщил об уничтожении двух ударных беспилотников силами ПВО

Собянин сообщил об уничтожении двух ударных беспилотников силами ПВО
Инцидент произошел в ночь на вторник. Об отражении попытки атаки беспилотников сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

На складе "Вайлдберриз" в Московской области произошел потоп

На складе "Вайлдберриз" в Московской области произошел потоп
В воскресенье ливень затопил складские помещения Wildberries в Электростали.

В московском пруду утонула 11-летняя девочка

В московском пруду утонула 11-летняя девочка
В московском районе Митино найдено тело 11-летней девочки.

В Москве нашли тела пропавших в коллекторе подростков

В Москве нашли тела пропавших в коллекторе подростков
Накануне стало известно, что в Москве пропала туристическая группа, которая спустилась в коллектор в районе Олимпийского проспекта и отправилась гулять по канализации.

Выбор читателей

21/08ПндЧто не так с браком Пугачевой и иноагента Галкина*: объясняет парапсихолог 22/08ВтрМужа Алсу заподозрили в измене с "белокурой легендой Дубая" Лопыревой 22/08ВтрПочему Натали вышла на сцену в дерзком мини почти сразу после смерти мужа: отвечает психолог 21/08ПндПервый канал возвращает Гузееву и "Давай поженимся" в эфир: рассказываем подробности 21/08ПндС трудом говорит: Милявская с диагностированным бронхитом потеряла голос 22/08ВтрУмер итальянский певец Тото Кутуньо