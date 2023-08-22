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Собянин сообщил об уничтожении двух ударных беспилотников силами ПВО

Собянин сообщил об уничтожении двух ударных беспилотников силами ПВО
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Инцидент произошел в ночь на вторник.

Об отражении попытки атаки беспилотников сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, силы противовоздушной обороны сбили два летательных аппарата.

"Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов", – уточнил градоначальник.

Собянин отметил, что на места происшествий выехали сотрудники спецслужб.

В понедельник силы противовоздушной обороны сбили дрон при попытке подлета к столице. Пострадавших и разрушений нет.

Также дрон пытался атаковать Москву в минувшую пятницу. Обломки летательного аппарата упали в районе Экспоцентра. Значимых разрушений зданию не нанесено.

22 августа 2023, 06:38
Фото: Е. Самарин, Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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