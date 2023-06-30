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Пятница 30 июня

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На севере Москвы младенец скончался от ножевых ранений

На севере Москвы младенец скончался от ножевых ранений
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Страшная трагедия произошла в столице: там погиб 10-месячный малыш.

Новостью, от которой в жилах стынет кровь, поделился портал RT со ссылкой на столичное подразделение Следственного Комитета. На севере Москвы 10-месячный младенец скончался от ножевых ранений.

В момент происшествия в квартире вместе с малышом, которому было менее года от роду, находилась, сообщает Царьград, лишь его мать. Психическое состояние девушки 1999 года рождения будет проверено специалистами соответствующего профиля.

Интернет-издание Вести Подмосковья со ссылкой на Mash, дополнили новость свежими данными. Девушка, вооружившись ножом, напала на вернувшегося с работы мужа. Тот, заперев жену в квартире, вызвал полицию. Как он сообщил экстренным службам, супруга совсем недавно проходила лечение в психиатрической клинике.

Теперь в обстоятельствах произошедшего будут разбираться сотрудники Следственного Комитета и Прокуратуры.

30 июня 2023, 11:40
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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