Коррупция, убийства, наркотики: самые громкие судебные процессы 2019 года

Прошедший год оказался урожайным на громкие судебные процессы. Падение клана Арашуковых, арест бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова – эти и многие другие события были в топе новостной повестки.



Клан под арестом

В конце января 32-летний сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков был задержан во время заседания Совета Федерации. В марте Басманный суд Москвы временно отстранил его от должности. Это первый подобный случай в истории верхней палаты российского парламента.

Политику предъявили обвинение по нескольким статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Политика подозревают в организации убийств в 2010 году зампреда молодежного движения "Адыге Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской республики Фраля Шебзухова.

Вместе с Рауфом Арашуковым фигурантом громкого дела стал его отец Рауль – бывший советник гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз". По данным Следственного комитета, Арашуков-старший может быть причастен к хищению газа на сумму в 30 миллиардов рублей.

Отец и сын содержатся в московском следственном изоляторе "Лефортово". Нахождение за решеткой дается высокопоставленным сидельцам нелегко. Недавно они пожаловались, что не хотят пребывать в одной камере с обвиненными в терроризме.

Закрытое правительство Михаила Абызова

В "Лефортово" коротает свои дни и бывший министр открытого правительства Михаил Абызов. В следственный изолятор экс-чиновник угодил в конце марта. Его подозревают в организации преступной группы и мошенничестве: следствие полагает, что вместе с соучастниками он похитил четыре миллиарда рублей. За Абызова предлагали залог в миллиард рублей, но избежать переезда в СИЗО ему не удалось.

Осенью в отношении бывшего министра были возбуждены дела об отмывании преступных доходов и нелегальном предпринимательстве. Абызов вину отрицает. На одном из судебных заседаний он сообщил об аресте всех своих активов. Из-за этого, пожаловался бывший министр, у него нет возможности выплачивать алименты двум детям.

Падение диктатора

В ушедшем году закончилось 26-летнее правление президента Судана Омара аль-Башира. Весной в стране произошел военный переворот. Многолетний глава государства отправился в исправительное учреждение, также суд конфисковал найденные в его особняке средства – более шести миллионов евро и 105 миллионов долларов.

В декабре суд приговорил аль-Башира к двум годам заключения по обвинению в коррупции и незаконном хранении валюты. Также экс-президенту вменяют причастность к убийству демонстрантов во время антиправительственных митингов.

"Ямы" Ивана Голунова

Журналиста "Медузы" Иван Голунов задержали 6 июня 2019 года в центре Москвы. В столичной полиции сообщали, что при досмотре у корреспондента обнаружили пакет с пятью свертками, в которых якобы содержится наркотическое вещество. Голунов своей вины не признал.

Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. За журналиста вступились коллеги из других изданий, а также актеры, музыканты, политики и многие другие публичные деятели. Люди требовали отпустить Голунова и провести расследование действий сотрудников правоохранительных органов. Ярким лозунгом кампании в защиту журналиста стали слова "Я/Мы Иван Голунов".

8 июня Никулинский суд Москвы назначил журналисту домашний арест до 7 августа. Спустя несколько дней экспертиза ДНК не выявила следов Голунова на предметах, изъятых в его доме в ходе обыска. Обвинения с журналиста были сняты, его освободили из-под домашнего ареста и перевели в статус свидетеля.

Историк-расчленитель

Жуткие новости пришли 9 ноября с берегов Невы. Историка, профессора СПбГУ Олега Соколова вытащили из ледяной воды реки Мойки. При нем обнаружили отрезанные женские руки. Известный и уважаемый ученый пытался избавиться от останков своей студентки и возлюбленной Анастасии Ещенко.

Выяснилось, что молодая девушка и 63-летний профессор проживали в его квартире на набережной Мойки. Соколов убил Ещенко 7 ноября во время ссоры. Два дня профессор жил с трупом и даже принимал гостей.

Сейчас Соколов проходит психолого-психиатрическую экспертизу в Москве. 24 декабря Басманный суд столицы продлил срок ареста историка до апреля.

Жаркое лето – 2019

В июле в Москве прошли несогласованные акции протеста. Закончились они уголовными делами по статьям о массовых беспорядках и насилия в отношении представителей органов правопорядка. Некоторые из фигурантов получили реальные сроки заключения, другие отделались условными сроками. Среди них - актер Павел Устинов. Как и за Ивана Голунова, за него вступилась общественность.