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Вторник 27 июня

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Тело покойного рэпера Картрайта отправят на четвертую биологическую экспертизу

Тело покойного рэпера Картрайта отправят на четвертую биологическую экспертизу

Следствие пытается установить, что стало причиной решения вдовы Энди Картрайта расчленить его тело после смерти.

В 2020 году в Санкт-Петербурге умер российский рэпер Энди Картрайт. Причины смерти пытаются установить до сих пор. Смольнинский районный суд назначил проведение четвертой судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти российского рэпера Энди Картрайта. По версии следствия, вдова музыканта вколола ему инсулин, после чего он впал в кому и скончался.

После этого вдова Картрайта почему-то решила расчленить тело рэпера. Сама она уверяла, что рэпер умер от передозировки наркотиками, и она пыталась скрыть это от поклонников и сохранить его честь после смерти. Что на самом деле стало мотивом такого действия, теперь пытается установить следствие.

Бывший оперативный сотрудник РУОП МВД России по г. Москве Михаил Игнатов предположил, почему произошла эта ужасающая история. По его словам, четвертая экспертиза мало чем сможет помочь следствию, ведь все возможные анализы уже взяли. Судя по всему, речь идет об очередной биологической экспертизе и расширенной токсикологии.

Эксперт считает, что вдову Картрайта надо проверять на вменяемость, ведь нормальный человек никогда не будет расчленять тело своего родственника, сообщает Пятый канал.

Игнатов уверен, что вдова Картрайта прост пыталась запутать следствие. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

27 июня 2023, 20:05
Энди Картрайт. Фото: скриншот из клипа рэпера SAINT CYPHER
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Век воли не видать": как пострадавшие дикие звери и птицы живут после встреч с убийцами

Фото браконьера — экспонат в доме-музее Лисы, национальный парк "Самарская Лука". Фото: Екатерина Ежова
Лиса Лиза в приюте для диких животных &quot;Дом Айболита&quot;. Фото: Екатерина Ежова
Волк Дунай в приюте для диких животных "Дом Айболита".Фото: Екатерина Ежова
Ловушки охотников — экспозиция в доме-музее Лисы, национальный парк "Самарская Лука". Фото: Екатерина Ежова
Ловушки рыбаков — экспозиция в доме-музее Лисы, национальный парк "Самарская Лука". Фото: Екатерина Ежова
Изъятый арсенал живодеров — экспозиция в доме-музее Лисы, национальный парк "Самарская Лука". Фото: Екатерина Ежова
Филин и могильник, хищные птицы в приюте для пострадавших диких животных &quot;Дом Айболита&quot;.Фото: Екатерина Ежова
Чилийская белка Степан в приюте для пострадавших диких животных &quot;Дом Айболита&quot;.Фото: Екатерина Ежова
Енот-полоскун Марик в приюте для пострадавших диких животных &quot;Дом Айболита&quot;.Фото: Екатерина Ежова
Енот-полоскун Макс в приюте для пострадавших диких животных &quot;Дом Айболита&quot;.Фото: Екатерина Ежова

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