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Пятница 22 декабря

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Собянин сообщил об отражении попытки подлета беспилотника к Москве

Собянин сообщил об отражении попытки подлета беспилотника к Москве
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Дрон уничтожен силами противовоздушной обороны.

В подмосковном городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего в направлении столицы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На место падения обломков дрона прибыли сотрудники экстренных служб. Они осматривают место происшествия.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", – подчеркнул Собянин.

Во вторник, 19 декабря, силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Одинцовском городском округе. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее атаки БПЛА отразили в районе Подольска, Наро-Фоминском и Богородском городских округах Московской области.

22 декабря 2023, 15:20
Фото: Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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