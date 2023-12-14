Собянин сообщил о сбитых в Наро-Фоминском городском округе беспилотниках

Пострадавших и разрушений нет.



В ночь на 14 декабря в Наро-Фоминском городском округе Московской области сбили летевшие к Москве беспилотники. Два дрона уничтожили силами противовоздушной обороны, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

На место происшествия прибыли специалисты экстренных служб.

"Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет", – подчеркнул Собянин.

В конце ноября силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника в районе города Подольска Московской области. В ночь на 19 ноября дрон сбили Богородском городском округе Подмосковья. Пострадавших и разрушений в результате уничтожения БПЛА нет.