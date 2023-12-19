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Собянин сообщил о сбитом в Одинцовском городском округе БПЛА

Собянин сообщил о сбитом в Одинцовском городском округе БПЛА
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На месте падения обломков беспилотника пострадавших и разрушений нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 19 декабря, сообщил об отражении атаки беспилотника силами противовоздушной обороны. Инцидент произошел в Одинцовском городском округе Московской области.

По предварительным данным, в результате падения сбитого дрона разрушений и пострадавших нет. На месте работают специалисты экстренных служб., написал Собянин в своем телеграм-канале.

На прошлой неделе беспилотник сбили в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья.

В ноябре атаки БПЛА отражены в районе города Подольска и в Богородском городском округе Московской области. Пострадавших и разрушений нет.

19 декабря 2023, 13:08
Фото: Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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