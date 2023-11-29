Собянин сообщил о сбитом в районе Подольска БПЛА

Каким растет сын Жанны Фриске Тесты Тяжелая жизнь бывшей жены Ефремова Игры Сонник

Топ новостей недели

Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почемуКадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнесОтбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точкуРаспад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку Красивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замужКрасивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж

Лента новостей

Среда 29 ноября

12:43Ее поведение поразило: обнародован необычный поступок вдовы Градского у гроба 11:00Танцевали и держались за руки: 16-летнюю дочь Началовой сняли с известным певцом 09:52Все свое: Люся Чеботина поставила хейтеров на место 09:07Забыл или не захотел платить: Филипп Киркоров копит многомиллионные долги 08:24Хорошее настроение и здоровье: четыре причины начать бегать зимой 07:50Испытывает на себе: ученый изобрел лекарство от болезни Бехтерева 06:53Гарик Харламов честно ответил на вопрос об очередном браке 05:59Обожаю: известный певец не устоял перед Ларисой Гузеевой 04:47ТОП-3 продукта с большим количеством витамина D 03:15Пять важных правил для подготовки к Новому году 01:42В сознании: инфаркт не сломил Михаила Боярского 00:53Рожать больше и чаще призвали россиянок в Год семьи 17:54Леди за рулем: 5 звезд-автолюбителей российского шоу-бизнеса 16:49Муцениеце показала, как выглядела до свадьбы с Прилучным 16:16Тест: хорошо ли вы знакомы с творчеством Евгения Евстигнеева? 14:59Хозяйничает в доме: 67-летний Ургант трогательно рассказал о молодой жене 13:50Из-за хулиганства трижды менял школу: каким растет 9-летний сын Пьехи 12:23Астролог Глоба дал предостережение россиянам на вторник 28 ноября 11:27Мучается уже много лет: Газманов откровенно рассказал о своей проблеме 09:18Травил металл и готовился: Владимир Машков с теплом вспомнил о первой встрече с Табаковым 08:13Две свечи и бутылочка: Дмитрий Дибров раскрыл секрет счастливого брака 07:19Какие продукты начнут дорожать в ближайшее время 06:57Скончался актер из "Невского": не стало 38-летнего Евгения Шепелевича 06:27Праздник живота: как правильно питаться в новогоднюю ночь 05:38Раскрыт секрет правильного сна на выходных 04:50Шторм века: названа причина возникновения мощнейшего урагана 04:26Не пойду: юная спутница Филиппа Киркорова отказалась выходить на красную дорожку 01:59Ушла королева: кто заменит Пугачеву на российской эстраде 01:12Как не допустить развитие изжоги: пять продуктов-провокаторов 00:42Здоровье на кону: лак для волос может быть опасен 18:32Анжелика Агурбаш поделилась самым важным секретом счастья 17:30Валерия, Боярская, Орлова и другие: как звезды отметили День матери 15:42Тест: угадайте фильм по цитате Анатолия Папанова 15:0710 дней вместе: Самбурская публично объявила о новых отношениях 14:22 Пугачева провела День матери в чужой стране без семьи: как ее поздравили дети 12:55Какое будущее ждет участников 5 сезона "Ну-ка, все вместе": мнение эксперта 12:19Собчак трогательно призналась в своих чувствах к России 11:01"Не зацикливаюсь на цифрах": Орнелла Мути раскрыла тайну вечной молодости 10:51Константин Крюков тайно стал отцом после 10 лет брака 08:54Ему тяжело: отец раскрыл секрет Никиты Преснякова 08:18Беги к врачу: названы пять опасных симптомов 07:46Банки раскритиковали идею отмены комиссии за оплату услуг ЖКХ 06:59Ветер и мощнейший снегопад: названа дата окончания непогоды 06:33Раскрыт способ избавиться от заложенности носа без лекарств 05:45Как и в чем встречать новый год: 2024 уже на пороге 04:59Снова оказался в больнице: как сейчас себя чувствует Николай Дроздов 02:50Они не работают: бесполезные советы для похудения 01:59Чуть не расплакалась при всех: Ольга Бузова рассказала о мужчине мечты 00:56Названы простые методы ускорения метаболизма в домашних условиях 00:15Три причины начать тренироваться по 20 минут в день уже сегодня
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин сообщил о сбитом в районе Подольска БПЛА

Собянин сообщил о сбитом в районе Подольска БПЛА
131

Пострадавших и разрушений нет.

Силы противовоздушной обороны в городском округе Подольск отразили атаку беспилотника, летевшего в направлении Москвы. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в районе падения обломков нет. На место прибыли специалисты экстренных служб.

На прошлой неделе летевший к Москве беспилотник уничтожили в районе Электростали.

В ночь на 19 ноября силы противовоздушной обороны предотвратили атаку беспилотника на Москву. Дрон сбили в Богородском городском округе Московской области.

29 ноября 2023, 10:29
Фото: Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

По теме

Собянин рассказал, где появятся новые городские вокзалы

Продолжение: Собянин рассказал, где появятся новые городские вокзалы

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Собянин: Летевший к Москве БПЛА уничтожен в районе Электростали

Собянин: Летевший к Москве БПЛА уничтожен в районе Электростали
Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника. Над территорией городского округа Электросталь Московской области сбит беспилотник, летевший в направлении столицы.

Раскрыты приемы злоумышленников для кражи денег с банковских вкладов

Раскрыты приемы злоумышленников для кражи денег с банковских вкладов
Стало известно, каким образом мошенники наживаются на россиянах. Объявлено четыре метода преступников. В стремлении к быстрому обогащению не все люди используют легальные способы заработать.

Собянин сообщил об удовлетворительном состоянии пострадавших в метро

Собянин сообщил об удовлетворительном состоянии пострадавших в метро
Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о состоянии пострадавших в результате столкновения поездов на станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии метро.

Собянин: Движение поездов по Люблинской-Дмитровской линии запустят в ближайшие часы

Собянин: Движение поездов по Люблинской-Дмитровской линии запустят в ближайшие часы
Ведутся ремонтно-восстановительные работы. В 10:30 на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии метро поезд без пассажиров столкнулся с составом, стоящим на станции.

Собянин сообщил о сбитом при подлете к Москве беспилотнике

Собянин сообщил о сбитом при подлете к Москве беспилотнике
Атака дрона отражена в Истринском городском округе. Силы противововоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат на подле к Москве.

Выбор читателей

27/11Пнд Пугачева провела День матери в чужой стране без семьи: как ее поздравили дети 28/11ВтрМуцениеце показала, как выглядела до свадьбы с Прилучным 28/11ВтрНе пойду: юная спутница Филиппа Киркорова отказалась выходить на красную дорожку 28/11ВтрУшла королева: кто заменит Пугачеву на российской эстраде 28/11ВтрИз-за хулиганства трижды менял школу: каким растет 9-летний сын Пьехи 27/11ПндКакое будущее ждет участников 5 сезона "Ну-ка, все вместе": мнение эксперта