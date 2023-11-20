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Собянин: Летевший к Москве БПЛА уничтожен в районе Электростали

Собянин: Летевший к Москве БПЛА уничтожен в районе Электростали
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Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника.

Над территорией городского округа Электросталь Московской области сбит беспилотник, летевший в направлении столицы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Собянин.

Пострадавших и разрушений в районе падения обломков БПЛА нет. На месте происшествия работают экстренные службы, отметил градоначальник.

В ночь на воскресенье, 19 ноября, силы противовоздушной обороны предотвратили атаку беспилотника на Москву. Дрон сбили в Богородском городском округе Московской области.

В результате падения дрона пострадавших и разрушений нет, сообщал мэр столицы.

20 ноября 2023, 00:03
Фото: М. Денисов, Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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