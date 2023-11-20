Собянин: Летевший к Москве БПЛА уничтожен в районе Электростали

Над территорией городского округа Электросталь Московской области сбит беспилотник, летевший в направлении столицы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Собянин.
Пострадавших и разрушений в районе падения обломков БПЛА нет. На месте происшествия работают экстренные службы, отметил градоначальник.
В ночь на воскресенье, 19 ноября, силы противовоздушной обороны предотвратили атаку беспилотника на Москву. Дрон сбили в Богородском городском округе Московской области.
В результате падения дрона пострадавших и разрушений нет, сообщал мэр столицы.