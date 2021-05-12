У казанского убийцы нашли в голове опухоль

Появилась информация о том, что у 19-летнего Ильназа Гилявиева обнаружили доброкачественную опухоль. Новообразование давит на мозг и нарушает кровообращение.
Следствием опухоли являются агрессия и головные боли. При подобном диагнозе есть подозрение на энцефалопатию. Из-за недуга человек может вести себя неадекватно или просто выкрикивать непонятные и бессвязные слова.
По данным осведомленного источника, болезнь не запрещает человеку владеть оружием. В ближайшее время устроившему стрельбу в казанской школе №175 преступнику проведут психолого-психиатрическую экспертизу.
Напомним, в результате трагедии погибли десять человек.
Пострадал 21 человек. Как писали "Дни.ру", стрельба в Казани произошла 11 мая. Ильназ Галявиев проник в учебное заведение и учинил расправу над учениками и педагогами. Затем убийца сам сдался полиции, а на допросе заявил, что он Бог.
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