Напавший на школу в Казани уехал от родителей из-за конфликта

Уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец рассказала, что 19-летний Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе №175 в Казани, рос в обеспеченной семье. Омбудсмен уверена, что он уехал от родителей из-за конфликта.

Волынец считает, что родители Галявиева могли оплатить ему учёбу в престижном учебном заведении, однако отношения с сыном у них были плохие. Чиновница отметила, что причиной ухода юноши из семьи стал системный затяжной конфликт и в последнее время родители не понимали, что с ним происходит, передаёт телеканал "360".



