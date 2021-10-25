США бросят Украину, как бросили Францию – эксперт Мединский

Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

"Кусок кожи слетел": Покалеченный сын Орбакайте лишился руки
"Перестал ходить": Изведенный раком Газманов сорвался на крик
"Я не ожидала!": 71-летняя вдова поражена вскрывшимся при разборе архива Кобзона
Промежность на весь экран: Каменских взбесила россиян похабным видом
партнеры
Вторник
26 октября
Лента новостей
02:37
Передумала становиться парнем? Дочь Джоли поразила внешним видом
00:22
День Иверской иконы Божьей Матери: приметы и запреты 26 октября
21:51
Расплывшаяся Дана Борисова взбудоражила народ торчащими сосками
21:25
Названы причины крушения легкомоторного самолета под Рузой
21:13
Раздавленная Загитова показала после скандала стертые в кровь ноги
21:02
В Набережных Челнах прогремел взрыв в жилом доме
20:43
В подмосковном Раменском нашли два трупа в частном доме
20:37
"Топсенька, пупся!": Лазарев признался в любви женатому мужичине
20:12
"Любит делать громкие заявления": известная певица уличила пропавшую Тодоренко во лжи
20:08
В Крыму порекомендовали Киеву запасаться дровами: Зима близко
19:22
Американские наемники пытали и убивали людей в Донбассе
19:09
Наталья Орейро официально стала россиянкой: Давно мечтала здесь жить!
19:06
"Реальные деньги": Ветлицкая объявила о продаже спермы невакцинированных
18:39
"Главное, чтобы не лоханулся": Джигурда предостерег известного юмориста от ошибки Зеленского
18:28
"С таким диагнозом не живут столько": Бледанс шокировала заявлением о сыне
18:15
"Проваливай!": Осужденная после смертельного ДТП Собчак лишилась друзей
18:14
Политолог Бальбек об угрозах Украины в адрес России: Ничтожные запугивания
17:59
Обнаженная звезда "Великолепного века" снялась в ванной во время интимной процедуры
17:29
"Олицетворяет нынешнюю молодежь": адвокат вступился за плюнувшего на День Победы Моргенштерна
17:23
Не Михаил: Раскрыто реальное имя Галустяна
17:20
Черные завитки под рубашкой: волосатая грудь известной актрисы вызвала отвращение
16:53
Пойманный на изменах Влад Соколовский скоро опять станет отцом
16:37
Роман завершился беременностью? Шпица раскрыла правду об отношениях с Прилучным
16:36
"Песни посвящает нашему погибшему ребенку": всплыл любовник Бузовой
16:35
Вывели с репетиций: в театре назвали причину исключения Зудиной из спектакля Богомолова
16:31
"Срочно на операцию": Узнавшая о раке Кормухина плюнула на вердикт врача
16:28
"Жги, Лола": Милявская вызвала ажиотаж голыми ногами
16:12
Москвичи рассказали о требованиях к арендованным квартирам
16:04
Ставшего костью в горле Пореченкова приказано ликвидировать
16:01
Молодая скандальная муза Задорнова вновь собралась под венец
15:47
Валерии пришлось от многого отказаться: Занятость определяет супруг
15:41
"Уже приговор": С треском провалившийся Крид рявкнул на детей
15:35
"Эмоциональный – труба!": коллега Зеленского по шоу-бизнесу назвал его слабое место
15:28
"Не нашлась": история с пропажей Светличной приняла неожиданный поворот
15:02
Неудачные романы, болезнь и похудение на 70 кило: как живет и выглядит звезда "Кривого зеркала"
14:52
Измученный сын Галкина пожаловался на ужасные условия жизни: Не дают есть
14:52
Стало известно о страшной болезни Моргенштерна: Приносит много несчастий
14:49
Не выдержали: влюбленные звезды из "Постучись в мою дверь" показали идиллию после слухов о разрыве
14:45
"Завел за баню и снял трусы": Собчак всыпали до истошного крика
14:33
"На звонки не отвечает": сын госпитализированного Зайцева бьет тревогу
14:25
В Подольске изъяли крупную партию контрафактного алкоголя
14:20
Нуждающегося в помощи Моргенштерна отправили к специалисту: Пил, чтобы спать
14:13
Отсидевший за мошенничество директор Ротару раскрыл грязную правду
14:01
"Отключиться от происходящего": что будет с Владом Топаловым после ухода 31-летней Регины Тодоренко
14:01
В Челябинске избили лопатой притронувшегося к чужой машине мужчину
13:50
Дмитрий Песков высказался о причинах роста цен на продукты в России
13:50
Известный телеведущий врезал Марии Шукшиной: Глупа, как пробка
13:40
США бросят Украину, как бросили Францию – эксперт Мединский
13:40
Кудрявцева крепко приложила Собчак после бегства с места смертельного ДТП
13:36
Вскрылась тайная связь Загитовой и Медведевой на рабочем месте
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Кровь из ушей": Потерявшая голос выскочка Бузова довела до тошноты
Известный телеведущий врезал Марии Шукшиной: Глупа, как пробка
"До 39 лет": у Бузовой осталось мало времени на свадьбу и ребенка
Почему от меняющего актерам пол Богомолова бегут врассыпную
Партнер разнес Бородину на льду: Каракатица
Популярная певица избила раскрывшего рот Киркорова: Я врезала ему за дело
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
США бросят Украину, как бросили Францию – эксперт Мединский

США бросят Украину, как бросили Францию – эксперт Мединский

Общественный деятель и видеоблогер Александр Мединский спрогнозировал расстановку сил на политической мировой арене.
прочитано 1470 раз

Политологи не один год твердят, что Украина как таковая с ее культурными ценностями и народом Америке совершенно не нужна. Незалежную грязно используют как пушечное мясо для противостояния двум мощным державам – России и Китаю.

ПО ТЕМЕ

Возможное размещение ракет США на Украине сравнили с Карибским кризисом 1962 года

Однако если США перестанут быть заинтересованными в такой игре, Украина окажется за бортом общемировой повестки.

США попросту бросят Украину, как бросили Францию. Все будет зависеть от развития отношений страны с Россией и Китаем. Помимо этого немалую роль играет ситуация в Евросоюзе. Так считает общественник и блогер Александр Мединский.

Если же Китай сможет завоевать экономическое лидерство и его не задавят американские санкции, Америка будет вынуждена сворачивать ряд своих проектов, чтобы хотя бы сохранить то, что они уже имеют. В таком случае Украине проще всего будет вернуться в орбиту России. В противном случае на Украине настанет гуманитарная катастрофа.

Тем временем, истеричные настроения на Украине постепенно нарастают. В Киеве заявили, что любое нападение России на Украину станет "концом российской армии и концом Российской Федерации". Такое заявление сделал нештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Michael Runkel / http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com
Автор: 25 октября 2021, 13:40 Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость878747
Пожаловаться Ответить
Да. Но здесь у них "любовь с интересом".(с) Жеглов
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Неудачные романы, болезнь и похудение на 70 кило: как живет и выглядит звезда "Кривого зеркала"

Александр Морозов преобразился
Шоу-бизнес

"Не нашлась": история с пропажей Светличной приняла неожиданный поворот

Актриса не выходит на связь
Шоу-бизнес

"Боялась, что расплывусь вширь": известная ведущая откровенно о беременности

Николаева в восторге от своего положения
Шоу-бизнес

Измученный сын Галкина пожаловался на ужасные условия жизни: Не дают есть

Примадонна строга

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября 2021 года
Ссоры, интрижка на работе и "легкие" деньги: что ждет знаки зодиака во второй половине октября
Кто ты из героев сериала "Игра в кальмара"? Подскажет знак зодиака

Здоровье

В России зарегистрировали 37 930 новых случаев коронавируса
Новый максимум: в России за сутки выявили 37 141 новых случаев коронавируса
Ученые назвали категорию людей с наибольшим риском тяжелого течения COVID-19
Путин заявил о хрупкости мирового сообщества во время пандемии

Спорт

Раздавленная Загитова показала после скандала стертые в кровь ноги
Вскрылась тайная связь Загитовой и Медведевой на рабочем месте
Что принимает Туктамышева на выступлениях во время менструаций
Туктамышева рассекретила скандал с приставаниями: Обескураживает

Регионы

В Набережных Челнах прогремел взрыв в жилом доме
В Подольске изъяли крупную партию контрафактного алкоголя
В Челябинске избили лопатой притронувшегося к чужой машине мужчину
В Нижнем Тагиле нашли закопанные скелеты 14 человек
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+