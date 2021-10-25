США бросят Украину, как бросили Францию – эксперт Мединский

Общественный деятель и видеоблогер Александр Мединский спрогнозировал расстановку сил на политической мировой арене.

Политологи не один год твердят, что Украина как таковая с ее культурными ценностями и народом Америке совершенно не нужна. Незалежную грязно используют как пушечное мясо для противостояния двум мощным державам – России и Китаю.

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Однако если США перестанут быть заинтересованными в такой игре, Украина окажется за бортом общемировой повестки.

США попросту бросят Украину, как бросили Францию. Все будет зависеть от развития отношений страны с Россией и Китаем. Помимо этого немалую роль играет ситуация в Евросоюзе. Так считает общественник и блогер Александр Мединский.

Если же Китай сможет завоевать экономическое лидерство и его не задавят американские санкции, Америка будет вынуждена сворачивать ряд своих проектов, чтобы хотя бы сохранить то, что они уже имеют. В таком случае Украине проще всего будет вернуться в орбиту России. В противном случае на Украине настанет гуманитарная катастрофа.

Тем временем, истеричные настроения на Украине постепенно нарастают. В Киеве заявили, что любое нападение России на Украину станет "концом российской армии и концом Российской Федерации". Такое заявление сделал нештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.