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Политика
В офисе Зеленского пригрозили России украинскими ракетами

В офисе Зеленского пригрозили России украинскими ракетами

В Киеве прозвучало очередное одиозное заявление в адрес Москвы. Приближенный к офису Зеленского деятель пригрозил России украинскими ракетами.
прочитано 657 раз

Напряженные взаимоотношения между Россией и Украиной часто проявляются в тех или иных громких заявлениях политических деятелей. На этот раз из Киева прозвучали очередные провокационные слова в адрес Москвы.

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Внештатный советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович сообщил, что в ближайшее время на российскую столицу будут направлены ракеты. По словам чиновника, это произойдет по той причине, что в Незалежной ведется активная работа над ракетной программой.

Арестович добавил, что такой шаг смог бы стать "ответом на действия России". Он повторил распространенную среди украинских политиков риторику о том, что Киев должен реагировать на агрессию со стороны Москвы.

Данными провокационными словами деятель не ограничился, передает телеканал "360". Он также предсказал "конец России" в случае "нападения" на Украину. Политик считает, что Москва "намекает на угрозы", чтобы заставить Киев подстраивался под политические цели Кремля.

Напомним, ранее министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина в обозримом будущем получит возможность нести ответственность за безопасность и процветание Европы. Дипломат охарактеризовал последние несколько десятков лет истории Незалежной фразой "большой успех".

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Фото: Alexandr Gusev / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 25 октября 2021, 08:44 Источник: Телеканал "Дом" • Требует проверки

комментарии

Ответить:

Гость880646
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У них и название-то такое чтобы всё у них крали. Украина.
............
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Придурки.От хохляндии останется мокрое место.В России уже давно <цензура> хотели на майданутую хохляндию,а эти все пупок надрывают,прыгая.Страна дебилов.
1

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