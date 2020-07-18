В московском отеле нашли тело эксперта "Пусть говорят"

Утром 18 июля стало известно о смерти Анны Амбарцумян, которая называла себя психотерапевтом, экстрасенсом и сексологом. Предварительная причина смерти – отравление.

Телезрители часто видели Анна Амбарцумян в эфире передач "Пусть говорят" и "На самом деле" Она выступала в качестве эксперта, комментировала истории героев. Также девушка вела свой инстаграм-аккаунт, на который подписаны почти 370 тысяч человек.

Анна была крестной правнучки Алисы Фрейндлих. Она породнилась с семьей актрисы в прошлом году.

Тело Амбарцумян нашли в отеле столицы. Рядом с ней лежала упаковка из-под таблеток "Нурофен". Поэтому появилась версия отравления.

В то, что Анна могла покончить с собой, знакомые не верят. У Амбарцумян не было для этого причин. Ее окружали любящие люди. Кроме того, девушка успешно строила карьеру.

"В Санкт-Петербурге она окончила медицинский институт и поехала учиться дальше – в Москву. У нее родители хорошие... Я ее видела два-три месяца назад...", – рассказали соседи Анны.

Подписчики выражают соболезнования родным и близким Анны Амбарцумян. Многие признались, что ее смерть стала шоком. "Очень жаль", "Надеюсь, что это неправда", "Не хочется верить", "Кошмар! Такая красивая девушка была", – написали пользователи Сети.