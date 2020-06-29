Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии

Страшная авария произошла 26 июня в центре Бишкека. Иномарка, в которой находилась артистка, столкнулась лоб в лоб с машиной частного охранного агентства. В результате Асель Кадырбекова и еще два человека пострадали.
Певицу в тяжелом состоянии доставили в Научно-исследовательский центр травматологии. Врачи диагностировали у нее повреждение головного мозга, а также перелом шейных позвонков. 29-летняя Асель находится в коме.
Позже СМИ сообщили, что самочувствие артистки улучшилось. Кадырбекову отключили от аппарата искусственного дыхания, она дышит самостоятельно. Как только звезда выйдет из комы, медики сделают операцию.
Напомним, что певица Асель Кадырбекова – жена популярного киргизского исполнителя Нурлана Насипа. В прошлом году у пары родилась наследница Дария, сообщает StarHit.
Супруг артистки обратился к поклонникам в своем инстаграм-аккаунте. Насип попросил их помолиться за его жену. Пользователи пожелали Асель скорейшего выздоровления.
"Солнышко, наши молитвы с тобой!", "Переживаю за вас как за родного человека", "Мы вас очень сильно любим", "Ты сильная, будем за тебя кулачки держать", – оставили комментарии подписчики.
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