Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в центре Москвы: подробности

Спустя девять дней после ДТП с участием пьяного Михаила Ефремов произошла еще одна "пьяная" авария в центре Москвы. К инциденту причастен внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь.

прочитано 689 раз