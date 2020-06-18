Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в центре Москвы: подробности

ДТП произошло вечером 17 июня. 26-летний Игорь Ишаев на своем Porsche Panamera разворачивался под Ваганьковским путепроводом. Молодой человек не справился с управлением и врезался в несколько иномарок. Машины были поврежденs, пострадавших в аварии нет.
Выяснилось, что Игорь находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружили 0,738 промилле спиртного напитка. Молодого человека сразу доставили в полицию. Уточняется, что Ишаева уже лишали прав за правонарушения, которые он совершал ранее.
В отделение полиции прибыли журналисты в надежде пообщаться с Игорем, однако разговора не получилось. Он набросился на корреспондентов и разбил им телефоны. Ишаева взбесил вопрос о ДТП.
В полицию к молодому человеку приехала его тетя. Выгораживать родственника она не намерена. Женщина отметила, что Игорь должен сам отвечать за свои поступки.
Напомним, что в марте 2017 года Игорь Ишаев уже совершал подобное ДТП. Тогда парень на своей иномарке протаранил две легковушки и фуру.
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