Ефремова увезли из дома

Актера Михаила Ефремова увезли на допрос. Несколькими часами ранее к нему в квартиру прибыли сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний.
В Сети появилась видеозапись, на которой артист выходит из квартиры. Отвечать на вопросы журналистов Ефремов отказывается, отмечая, что подписал документ о неразглашении, передает телеграм-канал LIFE SHOT.
Напомним, что вечером 8 июня актер спровоцировал аварию в центре Москвы. Внедорожник, за рулем которого сидел Михаил Ефремов, столкнулся лоб в лоб с фургоном. Водитель второй машины скончался.
В отношении знаменитости возбудили уголовное дело. Артист находится под домашним арестом до 9 августа.
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