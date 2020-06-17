К дому Ефремова прибыли силовики

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний прибыли к дому Михаила Ефремова, передает Пятый канал. Силовики собираются доставить устроившего смертельное ДТП в Москве актера на допрос. По решению суда он находится под домашним арестом.
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний прибыли к дому Михаила Ефремова, передает Пятый канал. Силовики собираются доставить устроившего смертельное ДТП в Москве актера на допрос. По решению суда он находится под домашним арестом.
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