Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой

В день происшествия за рулем находилась жена 71-летнего продюсера, 38-летняя певица Марина Лях. Женщина припарковала машину возле магазина и ненадолго отошла.
Вернувшись, она увидела, что у BMW X6 помят правый бок, разбит бампер, а на кузове множество вмятин и царапин. Об этом сообщает НСН со ссылкой на правоохранительные органы.
Очевидцев поблизости не оказалось. Точную сумму ущерба установит экспертиза.
Евгений Болдин – третий муж Аллы Пугачевой. Вместе с ним артистка создала Театр песни, в который входили многие российские исполнители.
Как писали "Дни.ру", 15 апреля Алла Пугачева отмечает день рождения. Знаменитости исполнился 71 год. Многие отечественные звезды уже поздравили именинницу.
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