Блогер-фармацевт показала подарок покойного мужа

Блогер-фармацевт Екатерина Диденко до исх пор не может оправиться после кончины супруга. Валентин скончался в конце февраля, вскоре после празднования дня рождения жены.

Накануне инстадива оповестила фолловеров о том, что получила подарок на день рождения, который возлюбленный подготовил для нее перед своей смертью. "Я хочу открыть подарок от моего мужа. Я забрала его у следователя, но не знаю, что там. Он мне очень дорог как память о любимом", – поделилась Диденко.

Сюрприз представлял собой пиньяту в виде медвежонка. По традиции, такие игрушки внутри наполнены угощениями. Чтобы увидеть содержимое, именинник должен разбить ее палкой на глазах у всех гостей.

Валентин подошел к наполнению пиньяты весьма креативно. Внутрь медведя он положил конфеты, медицинские препараты и ненастоящие денежные банкноты.

Напомним, трагедия с мужем Екатерины случилась прямо в день ее рождения. Блогер отмечала праздник в банном комплексе. В честь торжества был подготовлен трюк с сухим льдом, который насыпали в бассейн с хлорированной водой. Нырнувший в эту "адскую смесь" Валентин получил химические ожоги и отек легких. Он скончался позднее – в больнице.