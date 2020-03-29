Блогер-фармацевт показала подарок покойного мужа

Накануне инстадива оповестила фолловеров о том, что получила подарок на день рождения, который возлюбленный подготовил для нее перед своей смертью. "Я хочу открыть подарок от моего мужа. Я забрала его у следователя, но не знаю, что там. Он мне очень дорог как память о любимом", – поделилась Диденко.
Сюрприз представлял собой пиньяту в виде медвежонка. По традиции, такие игрушки внутри наполнены угощениями. Чтобы увидеть содержимое, именинник должен разбить ее палкой на глазах у всех гостей.
Валентин подошел к наполнению пиньяты весьма креативно. Внутрь медведя он положил конфеты, медицинские препараты и ненастоящие денежные банкноты.
Напомним, трагедия с мужем Екатерины случилась прямо в день ее рождения. Блогер отмечала праздник в банном комплексе. В честь торжества был подготовлен трюк с сухим льдом, который насыпали в бассейн с хлорированной водой. Нырнувший в эту "адскую смесь" Валентин получил химические ожоги и отек легких. Он скончался позднее – в больнице.
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