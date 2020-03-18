Вдову-фармацевта после смертельной банной вечеринки в Москве посадили на детектор лжи

"Аптечный ревизорро" сообщила об этом в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Она продолжает делиться эмоциями с фолловерами и пиариться на трагедии, которая произошла с ее мужем Валентином на банной вечеринке с сухим льдом.
Вдова утверждает, что находится в ужасном эмоциональном состоянии. Однако это не мешает Екатерине Диденко участвовать в разных телешоу. Фармацевт уже побывала в студии "Пусть говорят" у Дмитрия Борисова и в "Док-Ток" у Ксении Собчак.
Теперь блогер заявила, что появится еще в одной программе Первого канала. Скорее всего, это ток-шоу "На самом деле", где героев программы проверяют на детекторе лжи. Ведущим передачи является актер Тимур Еремеев, сменивший на этом посту Дмитрия Шепелева. Екатерина Диденко сообщила, что выпуск будет посвящен хейту и тому, как он влияет на ее личную жизнь после произошедшего.
Напомним, блогер стала известна после банной вечеринки в честь ее 29-летия. Праздник закончился катастрофой. Муж фармацевта Валентин принес 25 килограммов сухого льда и высыпал их в бассейн. Произошла химическая реакция, в результате чего погибли три человека, в том числе и он.
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