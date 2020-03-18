Вдову-фармацевта после смертельной банной вечеринки в Москве посадили на детектор лжи

Коронавирус Рак у Анастасии Заворотнюк Дом-2 Форум Гороскоп

Топ новостей

Дочь подвергла себя смертельной опасности ради выздоровления Заворотнюк
"Отомстим и расчленим изнутри": у Эрдогана объявили о войне с Россией
"Это ужасная история": заговорившая о беременности от Галкина Барановская показала живот
"Больше никогда в жизни": люди отказываются от поездов через Крымский мост
Иосиф Пригожин сошелся с бывшей женой
партнеры
Среда
18 марта
Лента новостей
17:19
"Гадость какая": звезда сериала "Холоп" шокировала народ интимным фото
16:50
"Мы трясемся вместе": коронавирус заставил Виторгана принять кардинальные меры
16:42
"До сих пор в каком-то шоке": новая звезда ТНТ о круглосуточных съемках сериала "Патриот"
16:39
В Башкирии 6 детей госпитализировали с подозрением на коронавирус
16:29
Шокирующее признание расплывшейся Семенович: Я алкоголик
16:28
Бес в ребро: полуголая Лада Дэнс взгромоздилась на шест для стриптиза
16:26
Корпорация Suzuki празднует столетие
16:20
Спор вокруг "Тольяттиазота" дошел до финальной стадии
16:18
"Почему меня бросают": изумленная Бондарчук выговорилась перед россиянами
15:47
Как россияне борются с пандемией коронавируса
15:47
"Сюда всю гречку завезли": коронавирус загнал Кафельникову на острова
15:01
"На краю кладбища": Николаев раскрыл название предсмертного альбома
14:53
Мамаев собрался бежать из страны после известий о коронавирусе
14:44
Число заболевших коронавирусом в России выросло до 147
14:34
В России взлетели цены на сахар и гречку
14:31
Внезапно: после развода Аршавин обратил внимание на Барановскую
14:23
Бурунов об уходе Петрова: Наконец-то отправился в преисподнюю
14:17
Тысяча россиян оказались в заложниках в Черногории из-за коронавируса
14:12
Королева спасается от коронавируса маской за 350 тысяч
14:07
"Секс – это слабость": Бикович покаялся Собчак в греховном интиме
13:59
"Это безответственность!": Брежневу в гламурной маске разнесли в пух и прах
13:54
Рассказавшая о раке звезда сериала "Каменская" пережила новое потрясение
13:46
В Подмосковье на месте снесенного дома обнаружили человеческие останки
13:40
"Дряхлая алкоголичка!": Гоген Солнцев плюнул в лицо умирающей жене Катюше
13:23
У игрока НХЛ выявили смертоносный вирус
13:21
Таисию Повалий не пустили в Америку из-за коронавируса
13:21
"Трудно сохранять хладнокровие": Еремеев раскрыл правду о шоу "На самом деле"
13:18
Судороги и смерть: раскрыта жуткая участь больных коронавирусом
13:17
"Разорвало позвонки": на съемках популярного сериала произошел несчастный случай
13:13
Звезда сериала "Тест на беременность" пыталась покончить с собой из-за трагичной любви
13:13
Стало известно об отмене конкурса "Евровидение"
13:05
"Комплекс неполноценности": полуобнаженную певицу Maruv смешали с грязью
12:41
Наплевавшая на коронавирус звезда "Триггера" увезла избранницу в отпуск в Азию
12:41
Рак сожрал бывшего мужа актрисы Екатерины Волковой
12:40
Располневший Фадеев сильно разочаровал россиян
12:35
Расторгуев публично признался в любви
12:29
В Первоуральске мужчина убил жену в зале суда
12:21
"Будет каждый год": озвучен худший сценарий пандемии коронавируса
12:08
Над свадьбой Водяновой нависла угроза
12:07
При пожаре под Москвой погиб подросток
12:01
Виторган отказался от совместной жизни с молодой любовницей
11:54
Названа наиболее уязвимая для коронавируса группа крови
11:52
Какие сериалы можно смотреть бесплатно во время карантина
11:50
Виртуальная афиша: чем заняться на карантине
11:35
В Москве неизвестные напали с ножом на таксиста
11:30
Не изменяя традициям: Волочкова снова сверкнула прелестями
11:29
Как на дрожжах: курс доллара подскочил
11:23
Это спасет жизнь: врач дал важный совет заболевшим коронавирусом
11:09
"Уже не девочка": дочь Началовой превратилась в роскошную взрослую тетю
11:00
Покалеченный сын-фрик Яковлевой публично набросился на дочь Успенской
10:56
"Где ваша мама?": помолодевшую Пересильд перестали узнавать
10:35
В Италии нашли неожиданный препарат от коронавируса
10:29
Звезда "Битвы экстрасенсов" назвала точную дату отступления смертоносного коронавируса
10:26
Каким знакам зодиака стоит бояться коронавируса
10:01
Джиган показал лежащую Оксану Самойлову
09:37
Арбенина вышла замуж за уголовника
09:35
Голый Шепелев "засветился" на Первом канале
09:09
"Конкуренция Малышевой": дети Пугачевой и Галкина высказались о коронавирусе
08:50
"Больная девочка": Успенская выложила странное видео дочери после ее сенсационных слов
08:36
Жертвами коронавируса стали более 400 человек
08:22
"Не знаю, как описать свои чувства": певица Валерия и Фадеев теперь вместе
08:12
У звезды "Дома-2" подтвердился коронавирус
08:11
"Родные ходят в церковь": онкобольной ведущий НТВ Беляев сообщил об ухудшении состояния
08:01
"Граница между жизнью и смертью": заразившийся коронавирусом врач раскрыл жуткие подробности
06:02
Медицинские маски признали бесполезными против коронавируса
04:01
Харламов предложил передать женский половой орган Малышевой шоу "Давай поженимся"
02:08
Борющийся с коронавирусом Тимати подверг сына опасности
00:02
Бородина обратилась к народу со словами о "последних копейках"
21:49
"Встречались": Пьеха рассказала правду о своих отношениях с Магомаевым
21:41
Гороскоп на сегодня, 18 марта 2020 года
21:40
Еще трое человек заразились коронавирусом в Москве
21:18
Россиянину пробило голову огромной сосулькой
21:09
Большой обвал: назван срок обрушения российской экономики
21:08
Минкультуры закрывает Эрмитаж из-за коронавируса
20:33
"Стали квадратными": хирург высказался о зубах переделанной Орбакайте
20:11
Умер писатель Эдуард Лимонов
19:57
Пухляш из клипа Little Big отправится на "Евровидение" вместе с группой
19:48
Шойгу раскрыл удивительные особенности комплекса "Дорога памяти"
19:43
Организаторы "Евровидения" сделали заявление об отмене конкурса из-за коронавируса
19:22
"Будто тонут": страшные откровения медиков об умирающих от коронавируса
18:37
Умерла вдова космонавта Юрия Гагарина
18:30
"Температура – 40": звезда "Даешь молодежь" заявила о заражении вирусом
18:29
Чемпионат России по футболу остановили из-за коронавируса
17:55
Коронавирус мутировал? Появился новый симптом COVID-19
17:51
"Я побоялась за сердце": Толкалина узнала о требующем операции недуге
17:40
Больную коронавирусом Ольгу Куриленко отказались госпитализировать
17:36
Сказавшая о беременности Проскурякова спрятала живот под свободным платьем
17:36
Более сотни людей: число зараженных коронавирусом в России снова подскочило
17:12
"Верни деньги!": Муцениеце взорвалась после заявления о разводе
17:02
"Проплачивали": бывший муж Началовой заявил о травле после смерти певицы
16:51
В Башкирии шестерых детей госпитализировали с подозрением на коронавирус
16:45
Кто поборется за три миллиона рублей на "Доме-2" в конкурсе "Свадьба года"
16:36
"Важный фейк": ученый развенчал главный миф о коронавирусе
16:33
В Подмосковье из-за коронавируса началась дезинфекция подъездов
16:29
Показавшая фото с большим животом Волкова из "Ворониных" принимает поздравления
16:09
Зарубина потеряла сознание после жуткой съемки у Еремеева
15:57
"Мать, я ослеп!": звезда "Сватов" Кравченко в умопомрачительном платье показала ноги
15:47
С голоду не умрем: Путин обратился к напуганным коронавирусом россиянам
15:43
"Получала удовольствие": Прохор Шаляпин рассказал о близости с Юлией Началовой
15:43
Чемпионат Европы по футболу-2020 перенесли из-за коронавируса
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зарубина потеряла сознание после жуткой съемки у Еремеева
Сраженный недугом Малинин сделал заявление с больничной койки
Обнародованы художества мучимой раком Заворотнюк
Успенская пригвоздила Борисова после показа ее странной дочери в Америке
"Зачем мне такой нужен?": Семенович раскрыла главное требование к любовнику
"Нож в сердце": Успенская загубила дочь
Общество

Вдову-фармацевта после смертельной банной вечеринки в Москве посадили на детектор лжи

Екатерина Диденко. Фото: instagram.com/didenko.katerina
Печально известная по трагической банной вечеринке блогер Екатерина Диденко вновь приняла участие в ток-шоу на Первом канале. Девушка прошла проверку на полиграфе.
прочитано 246 раз

"Аптечный ревизорро" сообщила об этом в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Она продолжает делиться эмоциями с фолловерами и пиариться на трагедии, которая произошла с ее мужем Валентином на банной вечеринке с сухим льдом.

ПО ТЕМЕ

На карьере блогера-фармацевта после банной вечеринки в Москве поставили крест

"Я рассыпаюсь": блогер-фармацевт пишет погибшему из-за банной вечеринки мужу

Вдова-фармацевт нелепо оправдалась за смерти на банной вечеринке в Москве

Вдова утверждает, что находится в ужасном эмоциональном состоянии. Однако это не мешает Екатерине Диденко участвовать в разных телешоу. Фармацевт уже побывала в студии "Пусть говорят" у Дмитрия Борисова и в "Док-Ток" у Ксении Собчак.

Теперь блогер заявила, что появится еще в одной программе Первого канала. Скорее всего, это ток-шоу "На самом деле", где героев программы проверяют на детекторе лжи. Ведущим передачи является актер Тимур Еремеев, сменивший на этом посту Дмитрия Шепелева. Екатерина Диденко сообщила, что выпуск будет посвящен хейту и тому, как он влияет на ее личную жизнь после произошедшего. 

Напомним, блогер стала известна после банной вечеринки в честь ее 29-летия. Праздник закончился катастрофой. Муж фармацевта Валентин принес 25 килограммов сухого льда и высыпал их в бассейн. Произошла химическая реакция, в результате чего погибли три человека, в том числе и он.

Автор: 18 марта 2020, 16:28

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Сбежавший из Украины Порошенко нашелся в лечебнице
Володин рассказал о новом режиме работы Госдумы
"Стирает ему память": странная поза Соловьева рядом с украинцем вызвала недоумение
Глава Минздрава Украины предрек смерть всех пенсионеров страны из-за коронавируса

Шоу-бизнес

Шокирующее признание расплывшейся Семенович: Я алкоголик
Бес в ребро: полуголая Лада Дэнс взгромоздилась на шест для стриптиза
"Почему меня бросают": изумленная Бондарчук выговорилась перед россиянами
"Сюда всю гречку завезли": коронавирус загнал Кафельникову на острова

Проишествия

Тысяча россиян оказались в заложниках в Черногории из-за коронавируса
Аниматор изуродовал ребенка во время праздника в Москве
Есть пострадавшие: жуткий ураган разрушает Москву
"Я рассыпаюсь": блогер-фармацевт пишет погибшему из-за банной вечеринки мужу

Lifestyle

Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Мачеха ест гамбургеры, а Золушка смотрит телевизор: любимую сказку переписали на новый лад
Шоу-бизнес

"Родные ходят в церковь": онкобольной ведущий НТВ Беляев сообщил об ухудшении состояния

Географ уже много лет борется с раком
Шоу-бизнес

Арбенина вышла замуж за уголовника

Такого от певицы никто не ожидал
Шоу-бизнес

"Больная девочка": Успенская выложила странное видео дочери после ее сенсационных слов

Вышла вторая часть шоу
Шоу-бизнес

Джиган показал лежащую Оксану Самойлову

Рэпер пытается наладить отношения с женой

Гороскоп

Каким знакам зодиака стоит бояться коронавируса
Гороскоп на сегодня, 18 марта 2020 года
Гороскоп на завтра, 17 марта
Гороскоп на неделю с 16 по 22 марта 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Такой губошлеп": Тихонов назвал Губерниева позором журналистики
Медведева упала духом из-за роковой неудачи
В Москве без вести пропал знаменитый фигурист
Делает четверной тулуп: ушедшей Загитовой нашли замену

Регионы

Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Новый Шелковый путь: Руслан Байсаров построит железную дорогу в Тыве
"Больше никогда в жизни": люди отказываются от поездов через Крымский мост
Россиянам придумали новый налог: кому придется заплатить
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+