В Москве избили шумного гея-блогера

Мужчина пожаловался на громкую музыку из квартиры Петрова. Затем он дождался блогера и его друзей в подъезде и напал на них.
Молодой человек подтвердил факт избиения в своем телеграм-канале и пообещал рассказать подробности ЧП после возвращения из больницы. По его словам, нападавшим был журналист "Учительской газеты" Арслан Хасавов, который и раньше травил его в общем чате дома, передает телеканал "360". Блогер написал заявление в полицию.
В момент нападения с Андреем Петровым находился его друг Дмитрий Городецкий. По словам блогера, журналист бил того и руками, и ногами. "У Димы ушибы ссадины. У меня палец поврежден, ссадина на руке, ноготь сорван", – пожаловался молодой человек.
По некоторым данным, блогера и его друзей доставили в полицию, которую вызвали соседи. Москвичам надоел шум в подъезде. В свою очередь Хасавов рассказал, что драка с Петровым и компанией не связана с его внешностью и сексуальной ориентацией – дело только в регулярном нарушении закона о тишине.
По словам журналиста, хозяйка квартиры, которую снимает блогер, проживает за границей и не может контролировать ситуацию. Якобы управляющая компания неоднократно отключала шумному жильцу электричество.
К слову, гей-блогер успел воспользоваться газовым баллончиком, распылив его соседу в лицо. "У меня установлен ожог глаз", – заявил Хасавов. У блогера выявили травму головы.
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