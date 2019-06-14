МАК подтвердил удар молнии в сгоревший самолет "Аэрофлота"

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет о крушении борта "Аэрофлота" SSJ-100 в Шереметьево.
В комитете при этом подчеркнули, что содержащаяся в документе информация – предварительна. Специалисты описали, как проходил полет, а также работу наземных и бортовых средств контроля. В частности, установлено, что в борт действительно ударила молния, SSJ-100 совершил три касания о взлетно-посадочную полосу при посадке. Также описаны действия экипажа.
"Дни.ру" ранее публиковали развернутый материал о ситуации в компании "Аэрофлот". Эксперты отрасли раскритиковали крупнейшего российского авиаперевозчика за подход к обучению персонала, рассказали о переработках в компании и уходе пилотов в другие структуры.
Как отметил генпрокурор России Юрий Чайка, катастрофа самолета "Аэрофлота" обнажила серьезные проблемы в отечественной гражданской авиации.
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