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Происшествия

Пассажиры загоревшегося SSJ 100 "Аэрофлота" испытали космические перегрузки

Фото: www.globallookpress.com
SSJ 100 "Аэрофлота" разбился в Шереметьево из-за ошибок экипажа, технических неполадок и плохой погоды. Первые результаты расследования катастрофы рейса Москва – Мурманск обнародовала Росавиация.
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Перед аварийной посадкой в московском аэропорту пилоты SSJ 100 "Аэрофлота" совершили несколько ошибок. По данным Росавиации, экипаж нарушил инструкцию и не выпустил закрылки.

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Кроме того, командир SSJ 100 "Аэрофлота", согласно выводам экспертов, несколько раз перед ЧП пытался направить лайнер то вверх, то вниз. При этом пилот воздействовал на ручку управления с максимальным усилием. В результате самолет совершал те самые "прыжки", из-за которых заходил на посадку трижды.

Эксперты выяснили, что в результате этих "прыжков" пассажиры испытали на себе перегрузки в 5,85g. Притом что космонавты тренируются на перегрузках в 6g. 

Сыграли свою роль и технические моменты. При заходе на посадку у SSJ 100 "Аэрофлота" был перегруз более чем в полторы тонны. Пожарная сигнализация включилась только за четыре секунды до остановки, когда лайнер уже вовсю полыхал. Система пожаротушения сработала только после полной остановки самолета.

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Публикация от Снежана Волгина ❄ (@volgina_snezhana)

Катастрофа SSJ 100 "Аэрофлота" в Шереметьево произошла 5 мая. Самолет, выполнявший рейс Москва – Мурманск, вернулся в аэропорт вылета после того, как в него несколько раз ударила молния. На борту лайнера находились 78 человек. После приземления самолет загорелся, погиб 41 человек.

Автор: Андрей Евлампиев17 мая 2019, 18:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жуткие кадры: катастрофа в аэропорту Шереметьево с рейсом Москва – Мурманск

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Из за ошибок конструкторов! Всё проскакали! Самолёты строить разучились,была Великая Страна,а стала Большая <цензура>.
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