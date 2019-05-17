Пассажиры загоревшегося SSJ 100 "Аэрофлота" испытали космические перегрузки

SSJ 100 "Аэрофлота" разбился в Шереметьево из-за ошибок экипажа, технических неполадок и плохой погоды. Первые результаты расследования катастрофы рейса Москва – Мурманск обнародовала Росавиация.

Перед аварийной посадкой в московском аэропорту пилоты SSJ 100 "Аэрофлота" совершили несколько ошибок. По данным Росавиации, экипаж нарушил инструкцию и не выпустил закрылки.

Кроме того, командир SSJ 100 "Аэрофлота", согласно выводам экспертов, несколько раз перед ЧП пытался направить лайнер то вверх, то вниз. При этом пилот воздействовал на ручку управления с максимальным усилием. В результате самолет совершал те самые "прыжки", из-за которых заходил на посадку трижды.

Эксперты выяснили, что в результате этих "прыжков" пассажиры испытали на себе перегрузки в 5,85g. Притом что космонавты тренируются на перегрузках в 6g.

Сыграли свою роль и технические моменты. При заходе на посадку у SSJ 100 "Аэрофлота" был перегруз более чем в полторы тонны. Пожарная сигнализация включилась только за четыре секунды до остановки, когда лайнер уже вовсю полыхал. Система пожаротушения сработала только после полной остановки самолета.

Катастрофа SSJ 100 "Аэрофлота" в Шереметьево произошла 5 мая. Самолет, выполнявший рейс Москва – Мурманск, вернулся в аэропорт вылета после того, как в него несколько раз ударила молния. На борту лайнера находились 78 человек. После приземления самолет загорелся, погиб 41 человек.