На военных учениях под руководством Путина произошел сбой

В ходе учений стратегических ядерных сил "Гром-2019", финальным этапом которых руководил президент России, произошла нештатная ситуация. Атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" осуществил пуск одной баллистической ракеты по полигону "Чижа". Однако на брифинге 14 октября сообщили о двух предстоящих пусках, пишут "Ведомости".
Судно вернулось на базу с неиспользованной ракетой. По предварительной версии, причиной сбоя стал отказ некоторых систем подлодки. Точные причины нештатной ситуации предстоит выяснить специальной комиссии, в состав которой войдут представители Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности, а также командования Тихоокеанского флота, сообщает "Комсомольская правда".
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