Неожиданный поворот в деле фигуриста Тена вызвал шок

Убийство звезды фигурного катания Казахстана потрясло всю страну. Однако, как выяснилось, преступник уже попадал в поле зрения полиции.



Правоохранительные органы Казахстана за несколько дней до убийства бронзового призера Олимпиады в Сочи отпустили одного из подозреваемых, сообщает Life.ru. Как отмечает издание, Арман Кудайбергенов, которого следствие подозревает в том, что именно он ударил ножом спортсмена, ранее обвинялся в краже бокового зеркала машины.



За неделю до преступления молодого человека задержали за мелкую кражу, но потом отпустили под подписку о невыезде. Кудайбергенов пытался снять зеркало с машины, однако владелец не стал вмешиваться и вызвал полицию. Злоумышленника задержали, он ожидал суда, который должен был состояться в 20-х числах июля. В итоге грабитель не стал сидеть на месте и уехал в Алма-Ату.

Отметим, что и его подельник Нуралы Киясов тоже имел криминальное прошлое и не раз попадался полиции на автомобильных кражах. Также у него имелся штраф за вождение машины с поддельными номерами.

Напомним, Тен застал двух молодых людей при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В ходе потасовки ему нанесли несколько ранений, от которых он позже скончался в больнице.