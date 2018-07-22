Проклятие Тена: звезду КВН убили с особой жестокостью

В казахстанском городе Актау был смертельно ранен бывший игрок КВН. Он, как и погибший ранее фигурист Денис Тен, стал невольным участником уличной потасовки.



Экс-участника сборной команды Актобе КВН Данияра Алимбаева смертельно ранили в городе Актау. Инцидент произошел в ночь на 21 июля возле одного из местных баров. От полученных ранений он скончался, потеряв много крови.



Как рассказал друг погибшего, Алимбаев не был участников драки, но в итоге досталось и ему. Один из участников конфликта ударил его ножом в ногу, попав в артерию. Алимбаева доставили в больницу и прооперировали, однако он потерял много крови и умер. Участники кровавой потасовки уже задержаны, их трое, это местные жители. У погибшего осталась жена и трое детей.

Друзья Публикация от Данияр Алимбаев (@donyaa_86) 16 Май 2018 в 7:23 PDT

Отметим, что недавно в схожей ситуации погиб бронзовый призер сочинской Олимпиады Денис Тен. Он, выходя из кафе, увидел двух воров, которые снимали зеркала с его машины. В завязавшейся драке спортсмен получил ножевое ранение и скончался от потери крови. Подозреваемые в убийстве уже задержаны.