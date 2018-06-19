Известную актрису упекли в психбольницу после попытки задушить мать

56-летняя голливудская актриса Хизер Локлир набросилась на собственную мать, после чего попыталась покончить жизнь самоубийством. Теперь ей предстоит пройти лечение в психиатрической клинике.



Череда инцидентов началась с ссоры между актрисой и ее родителями. В ходе конфликта Хизер попыталась сначала задушить мать, а после решила на глазах у близких покончить жизнь самоубийством.

Один из членов семьи позвонил в службу спасения и рассказал, что актриса ведет себя непредсказуемо и хочет себя травмировать. После обращения родственника Локлир артистку госпитализировали для оценки психического состояния, передает TMZ. Медики вынесут ей диагноз, после чего она или вернется домой, или продолжит лечение в клинике.

Стоит отметить, что звезда сериала "Мелроуз Плэйс" уже бросалась с кулаками на своего бойфренда. Однако тогда у Хизер не наблюдалось суицидальных наклонностей, пишет "Газета.ru".

Близкие артистки отметили, что у нее серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками. По этой причине она рассталась с Томом Крузом и другими возлюбленными.

Напомним, что Хизер Локлир прославилась ролями Сэмми Джо Кэррингтон в сериале "Династия" и Аманды Вудворд в "Мелроуз Плейс". Кроме того, актриса ассоциируется у многих с офицером Стейси Шеридан из полицейского телешоу "Ти Джей Хукер".