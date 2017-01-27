Голливудская актриса в психбольнице из-за странного поведения

Известная голливудская актриса Миша Бартон попала в психиатрическую лечебницу. Молодая женщина сама согласилась пройти реабилитацию после того, как вела себя очень странно.

Соседи Миши Бартон вызвали медиков после того, как голливудская актриса в одной рубашке и галстуке повисла на заборе у своего дома и начала обвинять свою мать в колдовстве. Затем Бартон упала на землю и заявила, что "все кончено", передает TMZ.

После того как прибывшие врачи предложили актрисе обследоваться и пройти курс реабилитации в клинике, Миша Бартон дала свое согласие. Интересно, что представители голливудской актрисы не дают никаких комментариев по поводу ее состояния. Ряд СМИ отмечает, что странное поведение бартон могло произойти из-за наркотиков.

Отметим, что у Миши давно уже складываются непростые отношения с матерью (которая еще является и ее агентом), а три года назад между родственницами произошел громкий скандал. В 2006 году на деньги Бартон, получившей признание после выхода на экраны сериала "Одинокие сердца", был приобретен шикарный особняк в Беверли-Хиллз. Актриса подчеркнула, что 7,8 миллиона долларов были взяты из ее средств, но недвижимость частично записана на мать.

Фото опубликовано Mischa Barton (@mischamazing) Янв 13 2017 в 8:21 PST

Нуала уверяла дочь, что недвижимость – удачное вложение денег, но со временем решила, что элитный дом на западе округа Лос-Анджелес станет отличным местом жительства для нее самой. В итоге, как сообщил прессе адвокат актрисы, у Миши даже не было возможности посетить жилище. Женщина не пускала дочь на порог.

"С самого начала Нуала транжирила деньги, которые зарабатывала ее дочь. Она взяла на себя должность ее агента – роль, для выполнения которой у Нуалы нет ни надлежащего опыта, ни образования", – добавил адвокат.

Более того, актриса была уверена, что мать лгала ей о гонорарах, приуменьшая суммы и забирая разницу вместе с официальной долей агента (10%). Также Миша считала, что Нуала, которая самовольно открыла магазин аксессуаров, использовала имя и славу дочери, чтобы зарабатывать деньги.