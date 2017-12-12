Звезда "Дома-2" лечится в краснодарской психбольнице

Журналисты выяснили, куда пропал один из самых ярких участников скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Венцеслав Венгржановский. По некоторой информации, звезда телестройки проходит лечение в психиатрической клинике в Краснодаре.

О том, что Венцеслав Венгржановский якобы находится в психиатрической больнице, представителям СМИ сообщила знакомая бывшего участника "Дома-2". По ее признанию, она не сразу поверила в новость о госпитализации эксцентричного Венца, поэтому лично обратилась в психбольницу, чтобы убедиться в правдивости информации. Представители учреждения в Краснодаре подтвердили, что звезда "Дома-2" сейчас у них, компетентно сообщает ресурс Dom2reality.ru.

"Я узнала, что Венц в больнице. В конкретной больнице. Я решила перезвонить и спросить, есть ли у них такой, чтобы типа передачу принести. Мне подтвердили", – рассказала журналистам издания знакомая Венцеслава Венгржановского.

Напомним, Венцеслав Венгржановский покинул реалити-шоу "Дом-2" в 2012 году. Его бывшая супруга Екатерина Токарева проводила его неприятными словами, а потом разрыдалась. Интересно, что сами участники популярного телепроекта не ожидали ухода "самого неординарного человека" на телестройке.

Дело в том, что Венцеслав Венгржановский уже не раз пугал коллег по шоу своим уходом, в частности бывшую супругу Екатерину Токареву. Поэтому, когда в очередной раз Венчик заявил, что решил покинуть "Дом-2", ему никто не поверил. Однако, к удивлению "домочадцев", Венгржановский действительно ушел.

Напомним, супружеская жизнь Венцеслава Венгржановского и Екатерины Токаревой не продлилась и года. Влюбленные поженились 24 декабря 2011 года в московском Гагаринском ЗАГСе. Однако через несколько месяцев оформили развод.

