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Происшествия

Бизнесмен отобрал у юной эскортницы миллион из-за плохого секса

Фото: GLOBAL LOOK press/Robert Schlesinger
Предприниматель пригласил 18-летнюю девушку в столичную гостиницу. Однако проведенным с ней временем остался недоволен.
прочитано 2028 раз

Свои услуги эскортница Татьяна оценила в миллион рублей. Предприниматель заплатил оговоренную сумму, но позже потребовал деньги обратно. Мужчина остался недоволен проведенным с ночной бабочкой временем.

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Оскорбленная девушка решила отомстить, сообщает Ura.ru. Эскортница обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Примечательно, что Татьяна, оказывая подобные услуги, только оканчивает школу.

В апреле этого года на девственности заработала огромную сумму студентка из Парижа. Она продала свою честь банкиру из Нью-Йорка за 1,2 миллиона евро на онлайн-аукционе. Деньги прагматичная француженка планирует потратить на путешествия и создание собственного бизнеса.

А вот итальянская модель Николь, выставившая на продажу девственность, изменила решение. Девушка отказалась торговать телом, отметив, что раскаивается в своих намерениях. Узнав о планах Николь, родители устроили ей грандиозный скандал. После семейных разборок девушка удалила лот.  

Автор: Людмила Фоканова15 июня 2018, 13:45
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Путаны в кино

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