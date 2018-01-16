Юная модель продает девственность за 200 миллионов
Николь не рассказывает о своем решении ни родителям, ни друзьям. Она считает, что они не перенесут такого известия. Тем не менее, с журналистами своими планами девушка делится охотно.
По рассказам итальянки, в 16 лет она встречалась с мужчиной, который был гораздо старше нее. Кавалер обещал ей вечную любовь, крепкую семью и счастливую совместную жизнь, однако своим напором напугал юную особу. В итоге с перспективным женихом Николь рассталась и задумалась о том, чтобы получить образование.
Итальянка решила изучать бизнес в Кембридже. А на мысль, как финансировать свою мечту, ее натолкнул сайт одного из агентств, где девушки выставляли на продажу свою невинность.
Model, 18, Is Auctioning Off Her Virginity To Buy Her Parents A House… And Claims Bidding… https://t.co/NwPJcs975P pic.twitter.com/rds8BASSnY— The News Amed (@thenewsamed) 15 января 2018 г.
"Когда я стала искать в Сети способы финансирования моей учебы, то наткнулась на объявления об аукционах, где узнала, что некоторым девушкам удается себя продать за 3 миллиона евро (около 200 миллионов рублей – прим. ред.). Тогда я решила, что поступлю так же, как только мне исполнится 18", – рассказала юная предпринимательница британской The Sun.
Николь рассказывает, что имеет успех, ею заинтересовались многие мужчины. Покупатели девственности пишут в агентство, проводящее аукцион. Пока самая высокая ставка, предложенная за невинную итальянку – один миллион евро, но модель не теряет надежды.
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