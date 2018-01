Юная модель продает девственность за 200 миллионов

Николь не рассказывает о своем решении ни родителям, ни друзьям. Она считает, что они не перенесут такого известия. Тем не менее, с журналистами своими планами девушка делится охотно.

По рассказам итальянки, в 16 лет она встречалась с мужчиной, который был гораздо старше нее. Кавалер обещал ей вечную любовь, крепкую семью и счастливую совместную жизнь, однако своим напором напугал юную особу. В итоге с перспективным женихом Николь рассталась и задумалась о том, чтобы получить образование.

Итальянка решила изучать бизнес в Кембридже. А на мысль, как финансировать свою мечту, ее натолкнул сайт одного из агентств, где девушки выставляли на продажу свою невинность.

