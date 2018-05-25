Домохозяйка грязно надругалась над рабочим и обвинила его в изнасиловании
Злоумышленница, видимо, была уверена в своей безнаказанности. Она предупредила рабочего, что если тот обратится к правоохранителям, то она прикинется жертвой, и мужчине никто не поверит.
Ремонтник закончил работу и ждал на диване, когда клиентка заплатит за оказанную услугу. Похоже, домохозяйка планировала найти альтернативу деньгам. Сообщается, что Милдред подошла к мужчине и заставила его положить руку себе на грудь. Сначала он пытался сопротивляться, но злоумышленница упорствовала и в итоге подвергла его оральному сексу.
Затем Милдред стала шантажировать жертву. Женщина заявила, что если он кому-нибудь расскажет о случившемся, то она выставит его насильником, а себя – потерпевшей.
Несмотря на это, мужчина сразу обратился в полицию, передает издание The New York Post. Домохозяйке было предъявлено обвинение в сексуальном домогательстве. После этого ее выпустили под залог.
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