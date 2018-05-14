Российских журналистов избили на "Евровидении" из-за Самойловой

Наши соотечественники подверглись нападению нетрезвых сотрудников одного из хостелов в день финала международного песенного конкурса. Об этом рассказал корреспондент портала "Звуки.ру" Микита Орлов.

Вместе с фотографом издания журналист собирался побывать на финальном этапе конкурса. Однако сделать это работникам СМИ не удалось, потому что они подверглись нападению сотрудников хостела Asian Everest House. Те захотели познакомиться с представителями прессы, увидев у них именные бейджи для аккредитации.

Персонал гостиницы, представленный мигрантами из стран третьего мира, стал смеяться над нашей страной из-за выступления россиянки Юлии Самойловой. Они назвали песню исполнительницы глупой.

В свою очередь российские журналисты попросили не оскорблять их страну, но мигранты этому не вняли, продолжая насмехаться. Тогда работники СМИ спросили, откуда приехали сами сотрудники хостела.

По словам Орлова, нетрезвые мигранты на это разозлились и напали на российских журналистов. Кроме того, они разбили фотокамеру. Примечательно, что неподалеку находилась полиция, но вмешались в потасовку правоохранители лишь спустя некоторое время.

Россияне обратились в российское посольство. Мигранты-драчуны были задержаны.