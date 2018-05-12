Пугачева наплевала на провалившую "Евровидение" Самойлову

После неудачного выступления Юлии Самойловой на "Евровидении" россияне принялись искать виновного в произошедшем. Многие требуют ответа от команды, готовившей выступление певицы, а также просят прокомментировать сложившуюся ситуацию Аллу Пугачеву, которую считают наставницей Юли.

Народ ждет реакции Примадонны не без оснований. Именно благодаря Алле Борисовне мир узнал о Самойловой. Юлия прославилась после участия в 2013 году в шоу на телеканале "Россия 1" "Фактор А", где наставницей была Пугачева.

Примадонна поддерживала девушку, которая с детства страдает тяжелым недугом и передвигается в инвалидном кресле. После одного из выступлений Алла Борисовна аплодировала Юле стоя. По итогам конкурса Пугачева лично отметила Самойлову премией "Золотая звезда Аллы".

Позже Юля рассказывала, что продолжает общение с Примадонной. Опытная певица иногда даже дает советы по вокалу Самойловой. Отметим, в прошлом году Пугачева высказывалась по поводу не допуска россиянки на "Евровидение" и всячески поддерживала Юлю. Однако после ситуации в Лиссабоне Алла Борисовна не проронила ни слова.

Народ гадает, с чем же связанно молчание Примадонны. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян высказал в беседе с Dni.Ru свою точку зрения по этому поводу.

"В этой ситуации конечно для Юлии было бы очень важно услышать слова поддержки от наставницы №1, от Аллы Борисовны Пугачевой. Ведь именно она когда то, на "Факторе-А" открыла Юлию Самойлову и дала ей путевку в жизнь. Напомню, что Юлия тогда дошла до суперфинала, но выиграть конкурс не смогла, так и оставшись суперфиналисткой. А ведь год назад во время "Евровидения" в Киеве она высказывалась о ситуации с недопуском своей подопечной", – отметил он.

По словам Манукяна, Примадонна могла бы остудить особо эмоциональных граждан, которые накинулись на Юлю. "Надеюсь, что она не останется в стороне и в этот раз. Негатив из-за не выхода в финал "Евровидения" в адрес Самойловой оказался слишком мощным, авторитет Пугачевой мог бы ситуацию сгладить и не допустить продолжения этого потока, а в идеале мог бы и вовсе погасить все эти негативные настроения. Не молчите, Алла Борисовна!" – призвал общественный деятель.

Отметим, что Алла Борисовна должна как никто другой понимать, что сейчас твориться душе у Юли, ведь она тоже принимала участие в "Евровидении", и тоже не очень удачно. Это было в 1997 году. Пугачева исполнила песню "Примадонна". Несмотря на то, что певица имела невероятный успех на всем постсоветском пространстве, в Европе она не смогла произвести фурор. Россия в тот год заняла лишь 15-е место, набрав 33 очка.

