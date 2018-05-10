Россиянка умерла в США после секса с врачом

18-летняя Ольга Лангиль из Архангельска, мечтавшая стать в США моделью, скончалась в доме у американского медика. Мужчина познакомился в ней в местном спорт-баре и пригласил к себе.

Ольга вела богемный и веселый образ жизни. На своей страничке в Facebook она публиковала фото с подругами на яхте, вечеринок и клубов.

Один из походов в спорт-бар в городке Форт-Лордейл (Флорида) стал для юной россиянки последним. Лангиль познакомилась с 41-летним врачом экстренной помощи индийского происхождения Нэвэлом Парихом. Мужчина пригласил красавицу-блондинку к себе домой, чтобы продолжить общение, и она согласилась.

В квартире медик угостил Ольгу четырьмя видами наркотиков: кокаином, экстази, фентанилом и ксанаксом, передает NBC Miami. По словам Париха, девушка употребила все сразу, затем они занялись сексом, а после этого россиянка потеряла сознание.

Медик рассказал, что девушка всю ночь храпела, а утром он не смог ее разбудить. Как выяснилось, Лангиль скончалась от передозировки.

Однако родные Ольги не верят, что секс между ней и врачом был по обоюдному согласию. Они опубликовали в Facebook сообщение, в котором просят всех, кто был на той злополучной вечеринке, прийти в полицию и рассказать, как развивались события на самом деле.





Напомним, в октябре прошлого года умерла в Шанхае при загадочных обстоятельствах 14-летняя модель, уроженка Перми. Первоначально сообщалось, что ей стало плохо на подиуме. Также говорилось о том, что девушка страдала от менингита. Позже российские дипломаты рассказали, что ей был поставлен диагноз "полиорганная недостаточность на фоне инфекционного поражения нервной системы и сепсиса".