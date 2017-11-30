Юная россиянка умерла на свидании в Стамбуле

В Турции расследуют загадочную смерть 19-летней россиянки. Девушка погибла на свидании.

Уроженка Санкт-Петербурга улетела в Турцию с третьего курса медицинского колледжа. Студентка взяла академический отпуск и поехала в Стамбул работать в казино. Каждый день она созванивалась с родными, и вскоре сообщила им, что влюбилась в молодого бизнесмена Ибрагима Юлдыс.

Россиянка рассказала, что ее чувства взаимны. Единственное, что угнетало девушку – семья возлюбленного категорически отказывалась принимать ее из религиозных соображений.Как сообщает Life.ru, молодые люди встречались уже несколько недель. Накануне трагедии россиянка позвонила маме и рассказала ей, что собирается вместе с возлюбленным в горы.

После этого девушка на связь не выходила. Ее останки нашли в автомобиле в Стамбуле, на следующий день после свидания с Ибрагимом. Медики обнаружили на теле уроженки Санкт-Петербурга следы ударов на спине и разорваные сухожилия пальцев ног.

Адвокат Ибрагима, который предложил родителям девушки большую сумму денег за молчание, сказал, что, когда пара вернулась в Стамбул, произошел несчастный случай.

Родители погибшей утверждают, что ее отравили. К таким выводам они пришли после того, как тело их дочери было доставлено на родину. Здесь врачи провели дополнительное вскрытие и взяли несколько органов погибшей для анализа. Теперь родственники россиянки уверены, что либо сам Ибрагим, либо его семья отравила девушку. "Я просто не верю, что она просто так могла умереть, я не верю", – рассказала мать погибшей.