В крови умершей в Китае российской модели нашли яд

Появились подробности гибели российской модели-подростка. Столичные специалисты рассматривают несколько версий трагедии.

На прошлой неделе тело девушки доставили в Москву для экспертизы. В ее организме нашли биологический яд. Его происхождение только предстоит выявить.

Среди возможных версий скоропостижной смерти 14-летней модели – укус смертельно опасного насекомого, отравление едой и намеренное убийство, сообщает Mash. Чтобы выяснить причины трагедии, эксперты будут проводить дополнительные анализы.

Сообщалось, что условия работы подростка в Шанхае были практически рабскими. Девушка работала по 13 часов в сутки, без достаточного сна и отдыха.

Кроме того, из зарплаты модели вычитались деньги, потраченные на перелеты и проживание в отеле. В результате на руки она получала около 500 рублей в день. Ситуацию усугублял тот факт, что в Китае россиянка работала без медицинской страховки.

Напомним, 27 октября 14-летняя уроженка Перми умерла в Шанхае при весьма загадочных обстоятельствах. Первоначально сообщалось, что модели стало плохо на подиуме. Также говорилось о том, что девушка страдала от менингита. Позже российские дипломаты рассказали, что ей был поставлен диагноз "полиорганная недостаточность на фоне инфекционного поражения нервной системы и сепсиса".