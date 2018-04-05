Учительница снимала на видео секс со школьником и попала за решетку

В США арестовали 39-летнюю Кортни Альфред. Это произошло после того, как один из ее учеников показал полиции их секс-видео.

Педагогу из Огайо было предъявлено обвинение в действиях сексуального характера с несовершеннолетним. Роман с подростком Кортни закрутила в 2016 году.

Школьник рассказал, что женщина якобы платила ему за их отношения, чтобы он держал их в секрете, сообщает Daily Star. Стражам порядка удалось найти развратную учительницу по татуировке, которую они заметили у нее на видео.

Подросток рассказал, что их отношения длились несколько месяцев. Все началось с поцелуя в спортивном зале. Инициатива исходила от Кортни. Именно она предложила парнишке встречаться в ее фургоне.

По словам школьника, преподавательница давала ему деньги, чтобы он молчал об их связи. Сама женщина опровергает эту информацию.

Отметим, в США нередки случаи интимных отношений педагогов с учениками. Большой общественный резонанс получило дело о растлении 30-летней учительницей Дженнифер Фитчер трех несовершеннолетних школьников, которым на тот момент было по 17 лет. Один из таких контактов закончился беременностью женщины, которую она прервала. Преподавательница осуждена на 22 года тюрьмы.